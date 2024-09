Horário do jogo do Arsenal x Leicester City e onde assistir hoje (28/9)

Horário do jogo do Arsenal x Leicester City e onde assistir hoje (28/9)

Neste sábado, 28 de setembro, tem jogo do Arsenal contra o Leicester City na Premier League. A partida ocorre no Emirates Stadium, a partir das 11h (horário de Brasília), e tem transmissão para o Brasil ao vivo.

Transmissão do jogo do Arsenal x Leicester City hoje

No Brasil, a partida entre Arsenal x Leicester City será transmitida ao vivo pela ESPN e Disney+, streaming de assinatura, a partir das onze horas de sábado, 28 de setembro.

O jogo de hoje não tem transmissão na TV aberta.

Os Gunners recebem o recém-promovido Leicester City no Emirates Stadium com o Arsenal como favorito para levar todos os três pontos do jogo. Os Foxes estão buscando sua primeira vitória na Premier League sob o comando do novo técnico Steve Cooper.

Notícias do Arsenal

Jogadores como Martin Odegaard, Mikel Merino, Oleksandr Zinchenko, Takehiro Tomiyasu e Kieran Tierney continuam fora, enquanto há preocupações com lesões sobre Ben White e David Raya. Leandro Trossard está disponível após cumprir sua suspensão na vitória por 5 a 1 sobre o Bolton na Copa da Liga no meio da semana, então ele pode começar.

Raheem Sterling e Gabriel Jesus brilharam contra o Bolton, enquanto o jovem Ethan Nwaneri está se esforçando muito para começar também. Se Raya, que está sofrendo com uma lesão na coxa, não puder ir, Neto entrará para fazer sua estreia.

Notícias do Leicester

Os Foxes estão sem Jakub Stolarczyk e Patson Daka (ambos com lesões no tornozelo) e têm uma escalação inicial muito estável e com bastante experiência. Jamie Vardy está liderando a linha habilmente, enquanto Jordan Ayew está começando logo atrás dele, Harry Winks está no meio-campo e jogadores como Wilfred Ndidi e Wout Faes estão parecendo sólidos.

O Leicester vai sentar e tentar frustrar o Arsenal, enquanto eles são sempre uma ameaça no contra-ataque, já que Stephy Mavidi, Ayew e Vardy são especialistas em combinar rapidamente no contra-ataque.