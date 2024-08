Bahia e Flamengo jogam pela Copa do Brasil

Horário do jogo do Flamengo hoje: onde assistir Bahia x Flamengo (28/8)

A Copa do Brasil apresenta nesta quarta-feira, 28 de agosto, o jogo do Flamengo contra o Bahia, pela ida das quartas de final. A partida vai ser na Arena Fonte Nova e terá transmissão na TV Globo e Sportv.

Que horas vai ser o jogo do Flamengo?

O jogo do Flamengo hoje vai começar às 21h30 (de Brasília) e os torcedores poderão assistir na TV Globo, logo após Renascer. Os assinantes de TV também tem a opção de assistir pelo Sportv.

O jogo de volta será na próxima quinta-feira, 5, no Maracanã, às 21h45. O time que passar vai jogar contra o Juventude ou Corinthians.

Escalação

Tite passou mal e não estará no comendo do Rubro-Negro hoje. No lugar, quem assume é seu filho, Matheus Bachi. Os escalados são Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira; Allan, Pulgar e Gerson; Luiz Araújo, Michael e Bruno Henrique.

O Bahia de Rogério Ceni vem com Matheus Cunha; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De La Cruz e Gerson; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Michael.

Como assistir o jogo do Flamengo na internet

Os torcedores que não estiverem em frente à televisão no horário da partida podem acompanhar através do Globoplay, que libera o sinal gratuitamente mediante cadastro.

Para assistir o jogo online e de forma gratuita, siga os passos:

1 – Acesse o Globoplay no navegador de seu smartphone ou baixe o aplicativo na App Store, para iOS, ou Google Play, para Android.

2- Clique no canto superior direito para fazer login ou se cadastrar.

Se você já utilizou o Globoplay outras vezes, é só preencher os campos de e-mail e senha para fazer login. Também há opção de entrar na plataforma usando as contas do Facebook, Apple ou Google com os dados usados nessas redes.

Novos usuários precisam se registrar na plataforma. Clique em 'cadastre-se' e insira os dados solicitados para fazer uma conta Globo.com como nome completo, e-mail, criação de uma senha, gênero, data de nascimento e cidade de residência. Também é necessário concordar com os termos de uso e política de privacidade.

3- Depois de concluir essa etapa, clique em "Agora na TV" no horário da partida. A transmissão começará em poucos segundos.

