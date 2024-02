Horário do jogo do Flamengo x Boavista: onde assistir o Flamengo hoje

Horário do jogo do Flamengo x Boavista: onde assistir o Flamengo hoje

Nesta terça-feira, 20 de fevereiro, tem jogo do Flamengo x Boavista na 9ª rodada do Carioca. A partida da Taça Guanabara começa às 21h30 (de Brasília) e será no Maracanã, com capacidade para 78 mil pessoas, com transmissão ao vivo.

Onde assistir o jogo do Flamengo x Boavista

A Band transmite na TV aberta o jogo do Flamengo hoje no Carioca às 21h30 para todo o Brasil. O site www.band.com.br disponibiliza a programação completa da Band em tempo real, enquanto o BandPlay, plataforma de streaming dá a opção de acompanhar pelo celular com praticidade.c

O torcedor do Fla e do time de Saquarema também podem assistir pelo canal Goat do Youtube.

O Flamengo joga hoje em busca da liderança e garantir a classificação na semifinal contra o Fluminense- atual líder.

O Boavista está em sétimo lugar na tabela, soma 12 pontos, e quer chegar no G4.

Horário do jogo do flamengo x boavista: onde assistir o flamengo hoje

ProváveL escalação do jogo do Flamengo:

Provável escalação: Rossi, Varela, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Igor Jesus, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro.

ProváveL escalação do jogo do Boavista: André Luiz, Pablo Maldini, Sheldon, Mizael, Alyson; William Oliveira, Ryan Guilherme e Crystopher; Matheus Lucas, Jeffinho (Abner) e Matheus Alessandro.

As informações são do GE.

Veja também: Quais títulos o Flamengo não tem