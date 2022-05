Horário do jogo do Inter hoje na Sul-Americana e qual canal assistir (17/5)

Disputando a quinta rodada do grupo E na Copa Sul-Americana, o Internacional enfrenta o Independiente Medellín nesta terça-feira, 17 de maio, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Confira todas as informações de qual é o horário do jogo do Inter hoje e onde assistir.

Horário do jogo do Inter hoje na Sul-Americana?

O jogo do Internacional hoje vai começar às 19h15, pelo horário de Brasília, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul.

Disputado no Brasil, o confronto segue o horário de Brasília a partir das sete e quinze da noite. Entretanto, alguns estados do Brasil possuem o seu próprio fuso horário Acre, Amazonas e Mato Grosso e, por isso, torcedores devem ficar atentos.

O Estádio Beira-Rio, localizado em Porto Alegre, tem capacidade para receber 50 mil torcedores. Nesta terça-feira, o palco da decisão na Sul-Americana promete estar lotado com ambas as torcidas.

Onde assistir Inter x Independiente Medellín

Onde assistir o jogo do Internacional hoje? O canal Conmebol TV é responsável por transmitir o jogo do Inter hoje ao vivo, a partir das 19h15, pelo horário de Brasília.

Responsável pelos direitos de transmissão da Copa Sul-Americana, o canal da Conmebol é quem exibe todos os lances da rodada para todo o Brasil nesta terça-feira. A emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Claro, Sky e DirecTV Go.

Para acompanhar online, o torcedor pode acessar com o seu e-mail ou CPF os aplicativos para celular, tablets ou computador do Sky Play, Now e DirecTV GO.

Informações do jogo do Inter hoje:

Data: 17/05/2022

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

Onde assistir: Conmebol TV

Inter x Independiente Medellín palpite

O confronto desta terça-feira promete ser equilibrado dentro de campo, já que ambas as equipes precisam do resultado em seu favor para continuar na disputa pela vaga até as oitavas de final.

O time do Inter segue em segundo lugar com 6 pontos, contabilizando uma vitória e três empates. Já o Independiente vem logo atrás com 4 pontos, tendo uma vitória, um empate e duas derrotas.

Com quatro empates seguidos, o time do Internacional, sob o comando de Mano Menezes, é o favorito até aqui.