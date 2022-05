Onde vai passar o jogo do Inter hoje x Independiente Medellín e horário

Equipe do Inter precisa vencer o jogo desta terça-feira e contar com um tropeço do Guaireña para garantir-se na liderança do grupo na Sul-Americana

Buscando a liderança do grupo E na Copa Sul-Americana, o Internacional recebe nesta terça-feira, 17 de maio, o Independiente Medellín no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, a partir das 19h15 (horário de Brasília), pela quinta rodada da competição. Para não perder nenhum lance, saiba onde vai passar o jogo do Inter hoje.

Onde vai passar o jogo do Inter hoje ao vivo?

Onde vai passar o jogo do Inter hoje vai ser na Conmebol TV, a partir das 19h15, pelo horário de Brasília.

Com exclusividade, o confronto da Copa Sul-Americana será transmitido somente na Conmebol TV, o canal de responsabilidade da entidade sul-americana de futebol. Para assistir, o torcedor deverá sintonizar a emissora através das operadoras de TV por assinatura em todo o país.

Outra opção é acompanhar online através dos aplicativos NOW, Sky Play e DirecTV GO.

Informações do jogo Internacional x Independiente Medellín hoje:

Data: 17/05/2022

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

Onde assistir: Conmebol TV

Internacional e Independiente Medellín na Sul-Americana

Em segundo lugar com 6 pontos, o Internacional precisa da vitória nesta terça-feira para assumir a liderança do grupo E e, consequentemente, ficar ainda mais perto da vaga até a próxima fase da Sul-Americano. Como só o primeiro colocado disputa as oitavas de final, os gaúchos torcem também pelo tropeço do Guairenã na rodada.

Do outro lado, o Independiente Medellín vem em 3º lugar com 4 pontos, ou seja, também tem chances de chegar até a liderança se ganhar o seu confronto e o Guairenã, atual líder, tropeçar na rodada da competição. O elenco acumula uma vitória, um empate e duas derrotas.

Escalação do jogo do Inter hoje

Tiago Barbosa, Rodrigo Moledo, Taison, Boschillia e Bruno Gomes são os principais desfalques do técnico Mano.

Escalação do Internacional: Daniel; Bustos, Mercado, Mendéz, Renê; Rodrigo Dourado, Edenílson, De Pena, Maurício; Wanderson e David. Técnico: Mano Menezes

Oscar Mendez foi expulso na última partida e por isso não pode jogar hoje.

Escalação do Independiente Medellín: Mosquera; Gutiérrez, Cadavid, Córdoba, Arboleda; Arregui, Lopez, Ricaurte, Camargo; Cambindo Abonia e David Alejandro. Técnico; Julio Avelino Comesaña

Último jogo de Internacional x Independiente Medellín

O último encontro dos times na Copa Sul-Americana contou com a vitória do Internacional por 1 x 0, com gol de Alexandre Alemão no segundo tempo.

A partida foi realizada em 26 de abril de 2022, na temporada atual, pela terceira rodada da competição sul-americana de futebol.

Saiba como foi o último jogo entre as equipes.