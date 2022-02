Horário do jogo do São Joseense x Coritiba hoje e onde assistir – 05/02

Valendo os três pontos pela quinta rodada do Campeonato Paranaense, o Coritiba visita o São Joseense neste sábado, 05/02, a partir das 16h (horário de Brasília), jogando noEstádio Municipal do Pinhão. Com transmissão ao vivo na televisão aberta, saiba como assistir e horário do jogo do Coritiba hoje.

Qual o horário do jogo do Coritiba hoje O pay-per-view TV Coxa Prime vai exibir o jogo ao vivo com cobertura online no site e aplicativo a partir das 16h.

Horário: 16h (horário de Brasília)

TV: TV Assembleia (PR)

LiveStream: TV Coxa Prime

Escalação do São Joseense x Coritiba

O time do São Joseense não tem desfalques para o jogo de hoje.

Aos visitantes, Henrique, Willian Farias, Robinho, Egídio e Edson Carioca continuam sendo desfalques.

Provável escalação do jogo do São Joseense hoje: André Luiz; Leó Alaba, Dirceu, Bruno Oliveira, Rael; Caio Cesar, Marcinho, Júlio Pacato, Alisson Tadei; Gabriel, Kalil

Provável escalação do jogo do Coritiba hoje: Rafael (Muralha); Val, Luciano Cástan, Guillermo, Egídio; Willian Farias, Robinho, Régis, Igor Paixão; Alef Manga, Léo Gamalho

Como estão as equipes no Paranaense?

O São Joseense conquistou a sua primeira vitória na temporada do Campeonato Paranaense na última quarta-feira diante do Paraná, jogando em casa. Agora, enfrenta um dos favoritos ao título da fase eliminatória e, por isso, espera contar com a torcida cheia para impulsionar os jogadores. Ao todo, tem uma vitória, dois empates e uma derrota.

Do outro lado, o elenco do Coritiba entra em campo neste sábado depois de bater o Rio Branco na última rodada e contabilizar a segunda vitória seguida na competição paranaense. Dessa maneira, em terceiro lugar com 9 pontos, o elenco da capital tem três vitórias e uma derrota, buscando aumentar o seu saldo para permanecer entre os primeiros colocados.

