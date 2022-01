Quando começa o Campeonato Paraibano 2022 e como assistir

Confira as principais informações do Paraibano na temporada. Foto: Reprodução / Federação Paraibana de Futebol / Facebook

A temporada dos estaduais começou no futebol brasileiro, mas quando começa o Campeonato Paraibano 2022? Já no início de fevereiro, o torcedor poderá acompanhar os jogos do estadual.

O Campinense é o atual campeão paraibano e, este ano, vem para defender o seu legado. Saiba como funciona, quando começa e onde assistir ao Campeonato Paraibano 2022.

Quando começa o Campeonato Paraibano 2022?

O Campeonato Paraibano de 2022 começa em 3 de fevereiro, quinta-feira, com três jogos da primeira fase envolvendo seis equipes. A Federação Paraibana de Futebol divulgou a tabela completa onde todos os confrontos já são conhecidos e até o caminho que cada clube deve ter pela frente.

Dez tipos jogam a primeira divisão. São eles Campinense, Botafogo-PB, Atlético, Auto Esporte, São Paulo Crystal, Sousa, CSP, Nacional de Patos, Sport e Treze.

As datas da fase eliminatória ainda serão divulgadas pela Federação. A seguir, confira a seguir os jogos da primeira rodada do Paraibano em 2022.

Quinta-feira (03/02):

Campinense x Nacional de Patos – 19h

Atlético-PB x Botafogo-PB – 20h15

Auto Esporte x Sousa – 21h30

Sexta-feira (04/02):

Sport x Treze – 16h

Como funciona o Campeonato Paraibano?

Dez equipes das mais diferentes regiões da Paraíba disputam o Estadual no início do ano. Divididas em dois grupos, A e B, de cinco integrantes, elas disputam 10 rodadas em pontos corridos onde se enfrentam dentro do grupo por duas vezes, ou seja, dentro e fora de casa.

O primeiro colocado de cada um dos grupos se classifica de maneira direta para a semifinal, enquanto segundo e terceiro colocado disputam a segunda fase em jogo único onde os dois vencedores avançam para as semis.

Com quatro equipes, a semifinal é realizada em ida e volta, assim como a grande final. Ao fim da competição, os dois últimos colocados nos grupos são rebaixados para a segunda divisão, e os dois primeiros sobem para a primeira.

Onde assistir o Campeonato Paraibano em 2022?

O Campeonato Paraibano vai contar com a transmissão do pay-per-view do Jornal da Paraíba. Para adquirir ao pacote de jogos, o torcedor deve assinar o serviço através do site oficial (www.jornaldaparaiba.com.br) e escolher o melhor preço.

Os planos vão de R$19,90 com o jogo individual, R$67,70 para todos os jogos de somente um time e R$209,70 para o campeonato completo, com acesso aos 48 jogos.

A final, entretanto, contará com a transmissão da TVs Cabo Branco e Paraíba.

Quem é o atual campeão do Paraibano?

O Campinense é o atual campeão do Campeonato Paraibano. A equipe da cidade de Campina Grande levantou a 21ª taça em sua história depois de vencer o Sousa por 1 a 0 no agregado da final.

Na primeira fase o elenco terminou em terceiro lugar, garantindo a classificação até a segunda fase. Lá, venceu o o Atlético Cajazeirense e, na semifinal, passou pelo Botafogo. Na grande final, enfrentou o Sousa em dois confrontos.

No primeiro, jogando em casa, ganhou por 1 a 0 com gol de Edinho Corrêa. Na volta, entretanto, o placar de empate sem gols marcou a conquista do título para o Campinense.

