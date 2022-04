Que horas é o sorteio da Copa do Mundo 2022 e transmissão ao vivo 01/4

Saiba onde assistir e horário do sorteio da Copa hoje. Foto: Reprodução / FIFA Com Oficial @FIFAWorldCup

Que horas é o sorteio da Copa do Mundo 2022? Começando às 13h, no horário de Brasília, o sorteio da fase de grupos da Copa será realizado nesta sexta-feira, 1º de abril, no Centro de Exposições e Convenções de Doha, no Catar. A Globo e o SporTV são os responsáveis pela transmissão, assim como o Youtube da FIFA.

Que horas é o sorteio da Copa do Mundo 2022

O sorteio da Copa do Mundo 2022 será realizado às 13h, no horário de Brasília, nesta sexta-feira, 1º de abril no Catar. A Globo, SporTV e o Youtube da FIFA vão transmitir ao vivo hoje.

O evento contará com a participação de ex-jogadores, além do presidente da FIFA, Gianni Infantino. Na plateia, técnicos das seleções classificadas e os responsáveis por entidades do futebol.

O canal da Globo vai passar de graça para todos os estados do Brasil o sorteio da Copa hoje. O SporTV, por outro lado, transmite para todos os assinantes, assim como o GloboPlay.

Já a plataforma da FIFA no Youtube vai passar de graça todo o sorteio, mas sem legendas e tradução para os torcedores que acompanham online.

Informações de que horas é o sorteio da Copa do Mundo 2022

Data: 01/04/2022

Local: Doha, no Catar

Horário: 13h (horário de Brasília)

Onde assistir: Globo, SporTV e Youtube

Como será o sorteio da Copa do Mundo 2022

Vinte e nove seleções, mais os três da repescagem, foram separadas em quatro potes para o sorteio da Copa do Mundo nesta sexta-feira, em Doha.

Os potes são divididos através das posições no Ranking da FIFA, divulgado na última quinta-feira. Isso indica que os cabeças de chave são os sete melhores colocados no Ranking, juntamente com o Catar, anfitrião do evento.

Assim, estarão no Pote 1 as seleções de Catar, Brasil, Bélgica, França, Argentina, Inglaterra, Espanha e Portugal.

Nos outros três potes, estão as equipes seguintes no Ranking. Cada um deles chegou até aqui para disputar o Mundial de Futebol da FIFA através das Eliminatórias em seu continente.

Dessa maneira, confira a seguir os potes do sorteio da Copa.

POTE 1: Catar, Brasil, Bélgica, França, Argentina, Inglaterra, Espanha e Portugal

POTE 2: México, Holanda, Dinamarca, Alemanha, Uruguai, Suíça, Estados Unidos e Croácia

POTE 3: Senegal, Irã, Japão, Marrocos, Sérvia, Polônia, Coreia do Sul e Tunísia

POTE 4: Camarões, Canadá, Equador, Arábia Saudita, Gana, Representante da UEFA (País de Gales/Escócia/Ucrânia) e dois

POTE 4: Camarões, Canadá, Equador, Arábia Saudita, Gana, Representante da UEFA e dois Representantes da Repescagem Mundial

+ Bola da Copa do Mundo 2022: preço e design da Al Rihl