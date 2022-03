Bola da Copa do Mundo 2022: preço e design da Al Rihla

Adidas Al Rihla é o nome da bola oficial da Copa do Mundo FIFA 2022 no Catar

A bola da Copa do Mundo 2022 da Adidas foi batizada de “Al Rihla”, que se traduz em ‘a viagem’ em árabe, e apresenta design inspirado na arquitetura única do Catar.

A Al Rihla está sendo vendida no site oficial da Adidas por US $ 165 se você estiver nos EUA. O preço é de £ 130 se você estiver no Reino Unido ou € 155 se estiver comprando na UE. No Brasi;, o preço pode chegar a R$ 1 mil. O torneio da FIFA está programado para ocorrer no Catar de 21 de novembro a 18 de dezembro.

Qual a bola da Copa do Mundo 2022

Al Rihla foi revelada pela adidas como a bola oficial da Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022™. A 14ª bola consecutiva que a adidas criou para a FIFA World Cup™ foi projetada para suportar velocidades de jogo de pico, pois viaja mais rápido em voo do que qualquer bola na história do torneio.

A bola possui:

CRT-CORE – o coração da bola, proporcionando velocidade, precisão e consistência para ação e precisão em ritmo acelerado, com forma e retenção de ar máximas, bem como precisão de rebote;

SPEEDSHELL – uma pele de PU texturizada com um novo formato de painel de 20 peças, melhorando a precisão, estabilidade de voo e desvio graças a macro e microtexturas, além de gravação de superfície. Uma das principais inovações da bola é o Speedshell, que visa aumentar a velocidade de voo e rotação da bola para obter uma excelente aerodinâmica e um tiro perfeito.

A bola foi pensada tendo como prioridade a sustentabilidade; de fato, a Al Rihla é a primeira bola da Copa do Mundo da FIFA feita exclusivamente com tintas e colas à base de água.

A primeira aparição pública do Al Rihla será ao lado de lendas como Iker Casillas, Kaká, Farah Jefry e Nouf Al Anzi, que se juntarão a uma mistura diversificada de talentos, incluindo promissoras jogadoras do Catar, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Egito, além de jogadores da próxima geração da Aspire Academy de Doha.

O lançamento marcará o início da jornada de Al Rihla para dez cidades ao redor do mundo – incluindo Dubai, Tóquio, Cidade do México e Nova York – onde a adidas está lançando uma série de iniciativas destinadas a melhorar o acesso e a equidade no esporte entre as comunidades locais.

A bola da Copa do Mundo Adidas 2022 será colocada à venda no Adidas.com em 30 de março de 2022. Ela estará disponível em todos os lugares, incluindo varejistas independentes, a partir de 13 de abril de 2022.

