Horário e onde assistir jogo da Inter de Milão x Milan hoje – 05/02

Equipes disputam a vigésima quarta rodada do Campeonato Italiano neste sábado

O confronto entre Inter de Milão e Milan, um dos maiores clássicos do futebol italiano, será realizado neste sábado, 05/02, a partir das 14h (horário de Brasília), pela 24ª rodada do Campeonato Italiano no Estádio Giuseppe Meazza. Dessa maneira, saiba onde assistir ao jogo da Inter de Milão e Milan hoje e horário.

Onde assistir jogo da Inter de Milão e Milan hoje

O jogo de hoje contará com a transmissão do canal ESPN, disponível somente na TV fechada e por assinatura em operadoras de televisão.

Os assinantes da TV fechada podem assistir no canal, enquanto os não assinantes acompanham através do Star +, serviço de streaming pago através do site (www.starplus.com) ou o aplicativo para Android e iOS.

Horário: 14h (horário de Brasília)

TV: ESPN

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site

Se quiser permanecer em primeiro lugar do Campeonato Italiano, a equipe da Inter de Milão precisará da vitória neste sábado de qualquer modo. Com 53 pontos depois de vencer dezesseis confrontos, empatar em cinco e perder somente um na temporada, o elenco da Inter deve colocar em campo os seus melhores jogadores hoje.

Enquanto isso, o Milan vem logo atrás em terceiro lugar com 49 pontos, tendo somente quatro pontos a menos do que o atual líder e adversário neste sábado pela rodada. O clássico italiano promete grandes emoções em campo, enquanto o time de Milão precisa retomar o seu bom desempenho para destronar o Napoli, vice, e terminar o fim de semana mais próximo da liderança.

Escalações da Inter de Milão x Milan

Para a Inter, Correa e Gosens são os atuais desfalques.

Do outro lado, Stefano Pioli não poderá contar com Rebic, Ibrahimovic e Tomori, lesionados.

Escalação da Inter de Milão: Handanovic; Bastoni, De Vrij, Skriniar; Çalhanoglu, Perisic, Brozovic, Barella, Darmian; Lautaro Martínez, Dzeko

Escalação do Milan: Maignan; Kalulu, Calabria, Romagnoli, Hernández; Sandro Tonali, Bennacer; Kessié, Rafa Leão, Saelemaekers; Giroud

Veja como foi o último jogo da Inter de Milão x Milan.

