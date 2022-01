Horário e onde assistir jogo do Taubaté x Botafogo na Copinha – 14/01

Valendo vaga nas oitavas de final da Copinha, Taubaté e Botafogo disputam nesta sexta-feira, 14/01, com a bola rolando a partir das 11h (horário de Brasília), no Estádio Joaquinzão. Com transmissão ao vivo, confira o horário e onde assistir o jogo do Botafogo hoje na TV e online.

Horário e onde vai passar o jogo do Botafogo hoje: O canal SporTV, disponível TV paga, vai transmitir o jogo de hoje na rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vivo nesta sexta-feira.

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Estádio Joaquinzão, cidade de Taubaté

TV: SporTV

LiveStream: Paulistão Play e Premiere pelo aplicativo ou site disponível por assinatura

Jogando em casa, o Taubaté espera contar com a vantagem de ter a força de sua torcida para animar os jogadores e consequentemente mostrar o que tem de melhor em campo. Para chegar até aqui, o elenco terminou em segundo lugar com 4 pontos e depois venceu o XV de Piracicaba na segunda fase. Portanto, pode não ser o favorito, mas promete dar trabalho ao time carioca.

Do outro lado, o Botafogo tem um certo favoritismo ao seu lado. No entanto, encontra um adversário à altura para lhe colocar pressão em todos os momentos da partida. No grupo 14 terminou em primeiro lugar com 6 pontos. Além disso, no encontro que teve com o Taubaté ainda na fase de grupos, venceu o adversário, buscando a sua segunda vitória para alcançar as oitavas.

Provável Taubaté: João Pedro; João Salles, Lucas Minhoca, Zé Roberto; Ygor, Romero, Thiago Patto, Peloggia; Garcez, Sapata, Pardal

Provável Botafogo: Maurício; Ewerton, Wendell Lessa, Kawan, Jefinho; Maranhão, Liberato, Gabriel Tigão; Kauê, Raí, Carlos Henrique

Quando será a final da Copinha?

A final da Copinha será realizada em 25 de janeiro de 2022, terça-feira, com os dois finalistas em campo, com o horário a ser definido pela Federação Paulista de Futebol. O local da partida, além disso, também é outra questão a ser resolvida pela organização do evento, já que o Pacaembu, casa que recebe a maioria das finais, passa por reformas neste momento.

O Sportv é o grande responsável por transmitir os confrontos desde a fase de grupos até a final.

