Tem prorrogação na Copinha? Entenda como funciona o mata-mata

A Copa São Paulo de Futebol Júnior movimenta todos os anos mais de cem equipes em busca pelo títulos mais importante no futebol de base do Brasil. A fase eliminatória apresenta acirrados confrontos que prometem muita qualidade em campo. No entanto, resta a dúvida: pelo mata-mata, tem prorrogação na Copinha?

Tem prorrogação na Copinha ou pênaltis?

Os jogos do mata-mata na Copinha não tem prorrogação. De acordo com o regulamento da Federação Paulista de Futebol, se a partida terminar empatada no tempo normal, aí a cobrança de pênaltis será necessária para descobrir quem será o grande vencedor.

Confira o trecho extraído do regulamento da competição.

“Com exceção da primeira fase, todas as partidas que terminarem empatadas serão decididas através de penalidades desde a marca do ponto penal, conforme procedimento estabelecido nas regras do jogo de futebol, tal como definidas pela International Football Association Board – IFAB”.

Dessa maneira, se as equipes terminarem em 1 a 1 nos dois tempos de 45 minutos e mais os acréscimos durante o mata-mata, aí a partida será decidida através das cobranças de pênaltis.

Final da Copinha tem prorrogação?

A regra da Copa São Paulo de Futebol Júnior também vale para a final. Em partida única, se as equipes terminarem empatadas no tempo normal, aí ela será decidida diretamente na cobrança de pênaltis.

A organização optou por alterar o regulamento, evitando o desgaste de jogadores e até mesmo de quem assiste, uma vez que muitas vezes a prorrogação pode não ter resultados eficientes.

A final da Copinha em 2022 será realizada em 25 de janeiro, terça-feira, ainda sem horário definido. A data coincide propositalmente com o aniversário da cidade de São Paulo.

Como funciona a Copinha?

Ao todo, 128 equipes são divididas em 32 grupos de quatro times, separados por cidades-sedes onde disputam três rodadas. Dessa maneira, o primeiro e segundo lugar avançam para a segunda fase onde, em jogo único, o primeiro colocado enfrenta o segundo do grupo ao lado e assim por diante, seguindo o chaveamento.

O campeonato segue até a terceira fase, as oitavas de final, quartas e semifinal, sempre em jogo único. Por fim, a final é realizada em São Paulo.

