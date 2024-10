Tem clássico português hoje com o jogo do Braga contra o Vitória SC a partir das 15h45 (horário de Brasília), valendo vaga na semifinal da Taça da Liga de Portugal 2024/25. Conhecido como o Dérbi do Minho, o confronto promete aquecer o coração dos torcedores e espectadores, com transmissão ao vivo para o Brasil.

Transmissão do jogo do jogo do Braga x Vitória

A partida dessa quinta-feira, 31, transmitida ao vivo pelo Disney+, promete uma tarde de futebol de alta intensidade e emoção, à altura do histórico de rivalidade entre os clubes do Minho. Para os amantes do futebol português, este é um clássico que reúne todos os ingredientes para um espetáculo imperdível. O jogo começa às 15h45.

O Dérbi do Minho entre Braga e Vitória de Guimarães representa muito mais do que apenas um jogo de futebol para os torcedores de ambos os lados. É uma disputa de orgulho e tradição, que será disputada até o último minuto em busca de um lugar na semifinal da Taça da Liga de Portugal 2024/25.

Palpitações e Prognósticos

O Dérbi do Minho é conhecido pelo seu equilíbrio, e, nesta quinta-feira, não deve ser diferente. Apesar do favoritismo do SC Braga, que possui um elenco mais experiente e um retrospecto recente mais favorável, o Vitória de Guimarães está longe de ser um adversário fácil. Em um clássico como este, detalhes e momentos específicos podem definir o resultado.

Para quem busca apostar na partida, o mercado de gols é uma opção interessante, considerando o estilo ofensivo de ambas as equipes. Um palpite com boas chances é apostar no “Ambas Marcam” ou em “Mais de 2,5 gols”, já que os dois tempos têm características específicas e buscam o gol. Além disso, um empate no tempo regulamentar não é descartado, levando ao confronto para a decisão nas deliberações.

Escalação

Horário e onde assistir o jogo do braga x vitória sc (31/10/24)

Possível SC Braga: Matheus, Ferreira, Paulo Oliveira, Niakaté; Roger, Vítor Carvalho, André Horta, Yuri Ribeiro; Gharbi, Ricardo Horta, Bruma.

Jogadores do Vitória SC: Varela; Bruno Gaspar, Borevkovic, Villanueva, João Mendes; Tiago Silva, Handel; Kaio César, Nuno Santos, Samu; Nélson Oliveira.

