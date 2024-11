Horário e onde assistir o jogo do Sporting x Santa Clara na Liga Portugal (30/11)

Sporting e Santa Clara jogam nesse sábado, dia 30 de novembro, pela 12ª rodada da La Liga, no o Estádio José Alvalade, em Lisboa, às 17h30 (horário de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo para o Brasil.

Onde assistir o jogo do Sporting?

Os torcedores podem acompanhar todos os detalhes do jogo entre Sporting e Santa Clara pela Disney+, a partir das 17h30. Nenhuma emissora de TV aberta fará a transmissão.

O Sporting vai a campo com Israel; St. Juste, Diomande e Inácio; Quenda, Morita, Hjulmand e Maxi Araújo; Trincão, Conrad Harder e Gyokeres. Técnico: João Pereira.

O Santa Clara tem os jogadores Gabriel Batista; Lima, Rocha e MT; Calila, Serginho, Klismahn e Matheus Pereira; Vinícius Lopes, Gabriel Silva e Safira.

Liga Portugal

A Liga Portugal, também conhecida como Primeira Liga, é a principal divisão do futebol profissional em Portugal, organizada pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP). A competição segue um formato de pontos corridos, onde 18 equipes competem ao longo de uma temporada para determinar o campeonato nacional.

Cada temporada da Liga Portugal é disputada por 18 clubes. Durante o campeonato, cada equipe enfrentou muitas duas vezes, uma em casa e outra fora, totalizando 34 partidas para cada clube. As vitórias concedem três pontos, empates um ponto e derrotas não somam pontos. Ao final das 34 rodadas, a equipe com o maior número de pontos é coroada campeã.

As duas equipes com pior desempenho ao final da temporada são rebaixadas para a Liga Portugal 2, a segunda divisão do futebol português. Em contrapartida, as duas melhores equipas da Liga Portugal 2 são promovidas à Primeira Liga na temporada seguinte. Este sistema de promoção e rebaixamento assegura a competitividade e a renovação constante entre as divisões.

