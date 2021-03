Hungria x Polônia: onde assistir ao jogo das Eliminatórias hoje – 25/03

Hungria e Polônia se enfrentam nesta quinta-feira (25) a partir das 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Puskás Ferenc, em jogo da primeira rodada do grupo I nas Eliminatórias da Copa 2022. Quem vencer, garante vantagem nos confrontos. Então, saiba a seguir onde assistir ao jogo ao vivo.

Hungria x Polônia: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Estádio TNT, da TNT Sports. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês no site oficial.

Como chegam as equipes para o jogo?

A equipe da Hungria garantiu o acesso para a elite da Liga das Nações no fim do ano passado após terminar em primeiro lugar do grupo 3. Agora, chega determinada a garantir a vaga no Mundial de 2022 no Catar.

Do outro lado, a Polônia de Robert Lewandowski, o melhor jogador do mundo segundo a FIFA, terminou a Liga das Nações em terceiro lugar no grupo 1 a na elite. Mesmo não tendo a classificação para as semis, segue na primeira divisão da competição. Dessa maneira, a Seleção entra em campo nesta quinta com o propósito de vencer de qualquer forma.

Possíveis escalações de Hungria x Polônia

Possível Hungria: Gulacsi (Dibusz); Fiola, Lang, Szalai, Nego; Siger, Nagy, Hangya; Kalmár, Nikolic, Adam Szalai.

Possível Polônia: Szczesny; Kedziora, Glik, Bednarek, Rybus; Krychowiak, Klich; Jozwiak, Grosicki; Zielinski, Lewandowski.

Últimos jogos

A equipe da Polônia entrou em campo pela última vez no dia 18 de novembro de 2020 pela sexta e última rodada da Liga das Nações. Assim, contra a Holanda, foi derrotada por 2 a 1.

Do outro lado, a Hungria saiu vitoriosa contra Turquia por 2 a 0 jogando no mesmo dia também na Liga das Nações.

Eliminatórias da Copa 2022: confira os jogos das Seleções da Europa