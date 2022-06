Inglaterra x Itália onde assistir ao vivo, horário e escalação hoje (11/06)

Tem clássico na Liga das Nações hoje! Pela terceira rodada do grupo 3 na Liga A, as seleções da Inglaterra e Itália se enfrentam neste sábado, 11 de junho, a partir das 15h45 (Horário de Brasília). O palco do confronto será o Molineux Stadium, em Wolverhampton, com transmissão ao vivo. Para saber todas as informações de Inglaterra x Itália e onde assistir, confira o texto abaixo.

Inglaterra x Itália onde assistir ao vivo hoje?

Procurando saber onde assistir Inglaterra x Itália hoje ao vivo? O canal da ESPN e o Star + vão exibir todas as emoções do clássico na Liga das Nações.

Somente para os assinantes da TV paga, a emissora da ESPN transmite as imagens com narração e comentários em exclusividade para todo o Brasil. Se você não possui o canal em sua programação, deve entrar em contato com a sua operadora.

Se prefere assistir online, deve acessar o Star +, serviço de streaming, disponível através dos aplicativos para celular, tablet, computador e smart TV.

Informações do jogo da Inglaterra x Itália hoje:

Data: 11/06/2022

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Molineux Stadium, em Wolverhampton, na Inglaterra

Arbitragem: Szymon Marciniak

Onde assistir: ESPN e Star +

Inglaterra busca primeira vitória

Os ingleses deverão optar por um time misto neste sábado, com o objetivo de poupar alguns dos principais jogadores para decisões maiores, além de testar todas as opções para a Copa do Mundo do Catar. A Inglaterra não faz uma boa campanha na Liga das Nações, aparecendo na última posição com 1 ponto apenas.

A seleção inglesa estreou com derrota para a Hungria e depois empatou com a Alemanha. Se vencer, terá a oportunidade de chegar até o topo da tabela.

No plantel de jogadores, James Justin é o único desfalque.

Provável escalação da Inglaterra: Ramsdale; James, Coady, Trippier; Ward-Prowse, Rice, Bowen, Bellingham; Jack Grealish e Abraham. Técnico: Gareth Southgate

Itália quer seguir como líder

A equipe da Itália ficou fora da Copa do Mundo mais uma vez e, por isso, tem total concentração na Liga das Nações em busca do título este ano. Pelo grupo 3 na elite, se mantém na liderança com 4 pontos depois de empatar com a Alemanha na primeira rodada e venceu a Hungria na segunda.

O técnico Roberto Mancini tem muitos jogadores no departamento médico, incluindo Berardi, Moise Kean, Matia Zaccagni, Zaniolo e Pinamonti.

Provável escalação da Itália: Donnarumma; Bastoni, Acerbi, Di Lorenzo, Spinazzola; Pellegrini, Locatelli, Barella; Politano, Scamacca e Raspadori. Técnico: Roberto Mancini

Classificação do grupo da Inglaterra x Itália

Pelo grupo 3 na primeira divisão (Liga A) da Liga das Nações, estão as seleções de Itália, Hungria, Inglaterra e também a Alemanha. São seis rodadas disputadas na primeira fase.

O primeiro colocado de cada grupo disputa a semifinal da Liga das Nações, enquanto os últimos são rebaixados para a segunda divisão, ou conhecida como a Liga B.

1 Itália – 4 pontos

2 Hungria – 3 pontos

3 Alemanha – 2 pontos

4 Inglaterra – 1 ponto