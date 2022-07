Inter de Milão x Monaco: onde assistir o amistoso e horário (16/07)

Em amistoso internacional, as equipes de Inter de Milão x Monaco se enfrentam neste sábado, 16 de julho, no Stadio Paolo Mazza, em Ferrara, Itália. O confronto vai começar às 15h30 (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo para todo o país. Confira a seguir as informações e saiba onde assistir ao vivo.

Onde assistir Inter de Milão x Monaco hoje?

O canal da ESPN 2 e o Star + vão transmitir o jogo da Inter de Milão x Monaco hoje, a partir das 15h30 (Horário de Brasília), em amistoso internacional neste sábado.

Para a infelicidade do torcedor, o confronto de futebol só vai passar em operadoras de TV por assinatura, onde o canal pode ser encontrado na programação do televisor dos apaixonados por futebol. Além disso, para quem não possui a TV paga, pode assistir também no Star +.

A plataforma de streaming tem os valores de R$32,90 até R$55,90 por mês, disponível no celular, tablet, computador e smart TV.

Horário: 15h30 (horário de Brasília)

Onde assistir Inter de Milão x Monaco hoje: ESPN 2 e Star +

Local: Stadio Paolo Mazza, em Ferrara, Itália

Como estão Inter de Milão x Monaco na pré-temporada?

Vice-campeão italiano depois de uma temporada frenética, a Inter mantém 100% de aproveitamento na pré-temporada que realiza neste momento contra diferentes oponentes do futebol internacional. Na última terça-feira o grupo venceu o FC Lugano por 4 a 1. Agora, é a hora de enfrentar um grande oponente e muito conhecido no cenário.

Com o propósito de treinar os jogadores e escolher a melhor formação tática para a temporada que vem por aí, o Monaco entra em campo neste sábado disposto a dar tudo de si dentro de campo. O grupo francês já disputou quatro amistosos na pré-temporada até aqui, com uma vitória em cima do Cercle Brugge, empate com o St. Gallen, empate também com o Austria Wien e vitória contra o Portimonense.

Quando começam os campeonatos de futebol na Europa?

O torcedor aguarda ansiosamente pela nova temporada do futebol na Europa. Porém, enquanto o início não chega, os amistosos tomam conta das transmissões tanto pela televisão como online para entreter os apaixonados por esporte.

O Campeonato Italiano, que a Inter de Milão disputa, vai começar em 14 de agosto, domingo, seguindo até o dia 29 de maio de 2023.

Já o Campeonato Francês, a Ligue 1, está prevista para começar em 5 de agosto, com a programação para ser cumprida até o dia 4 de junho de 2023. Diferente do italiano, a competição francesa começa antes e termina antes.

É importante relembrar que, devido a Copa do Catar, realizada em novembro e dezembro, os calendários sofreram alterações. Na Europa, todos os campeonatos serão paralisados enquanto jogadores representam as suas seleções.

Agenda de amistosos Inter de Milão x Monaco:

Inter de Milão:

Lens x Inter de Milão – Sábado, 23/07 às 13h30

Inter de Milão x Lyon – Sábado, 30/07 às 15h30

Inter de Milão x Villarreal – Sábado, 06/08 às 15h30

Monaco:

Monaco x Southampton – Quarta-feira, 27/07 às 15h45

