Tabela da Copa América Feminina 2022: todos os jogos e classificação

Dez seleções da América do Sul disputam a competição feminina este ano, com sede na Colômbia

Todos os jogos na tabela da Copa América Feminina 2022 estão definidos. A competição, com sede na Colômbia este ano, traz uma diversidade no futebol feminino para nenhum torcedor botar defeito. Por cinco rodadas, a primeira fase determina o caminho das equipes até a fase final em busca do título. Confira a tabela, a classificação e como funciona o torneio feminino na temporada.

Tabela da Copa América Feminina 2022 com jogos

De quatro em quatro anos, a Copa América Feminina reúne dez seleções da América do Sul para um torneio com muita rivalidade dentro de campo e bom futebol.

Divididas em dois grupos de cinco cada, as equipes se enfrentam por cinco rodadas, jogando por quatro vezes. A primeira fase é disputada em pontos corridos, onde cada vitória vale três pontos, enquanto o empate um e a derrota nenhum.

Ao fim da quinta rodada, o primeiro e segundo colocado de cada grupo avançam para as semifinais, enquanto os terceiros colocados disputam o 5º lugar da competição. Lembrando que a fase eliminatória é disputada em jogo único.

Em caso de empate, os critérios de desempates são: confronto direto, melhor saldo de gols, mais gols marcados, menos cartões vermelhos, menos cartões amarelos e por fim sorteio.

Confira a tabela da Copa América Feminina 2022 completa dos jogos na primeira fase.

PRIMEIRA RODADA

Bolívia 1 x 6 Equador

Colômbia 4 x 2 Paraguai

Uruguai 0 x 1 Venezuela

Brasil 4 x 0 Argentina

SEGUNDA RODADA

Paraguai 3 x 2 Chile

Bolívia 0 x 3 Colômbia

Uruguai 0 x 3 Brasil

Argentina 4 x 0 Peru

TERCEIRA RODADA

Paraguai 2 x 0 Bolívia

Chile 2 x 1 Equador

Argentina x Uruguai – Sexta-feira, 15/07 às 18h

Peru x Venezuela – Sexta-feira, 15/07 às 21h

QUARTA RODADA

Chile x Bolívia – Domingo, 17/07 às 18h

Equador x Colômbia – Domingo, 17/07 às 21h

Venezuela x Brasil – Segunda-feira, 18/07 às 18h

Peru x Uruguai – Segunda-feira, 18/07 às 21h

QUINTA RODADA

Equador x Paraguai – Quarta-feira, 20/07 às 21h

Colômbia x Chile – Quarta-feira, 20/07 às 21h

Brasil x Peru – Quinta-feira, 21/07 às 21h

Venezuela x Argentina – Quinta-feira, 21/07 às 21h

Chaveamento da Copa América Feminina 2022

Com o fim da quinta rodada, as seleções disputam o mata-mata da Copa América Feminina. Com o chaveamento já definido pela Conmebol, cada um dos elencos já conhece o caminho que terá pela frente se quiser alcançar a decisão pelo título.

A fase eliminatória tem início no domingo, 24 de julho, seguindo até o dia 30, com a decisão. Além da final, a competição também define o sexto, quinto, quarto e terceiro lugar.

Cada um dos confrontos será realizado no Estádio Centenário Armenia e Estádio Alfonso López.

DISPUTA DO 5º LUGAR

3ª grupo A x 3º grupo B – Domingo, 24/07 às 21h

Estádio Centenário Armenia, cidade de Armenia, na Colômbia

SEMIFINAL

1ª grupo A x 2º grupo B – Segunda-feira, 25/07 às 21h

Estádio Alfonso López, em Bucaramanga, na Colômbia

1º grupo B x 2ª grupo A – Terça-feira, 26/07 às 21h

Estádio Alfonso López, em Bucaramanga, na Colômbia

DISPUTA DO 3º LUGAR

Perdedor Semifinal 1 x Perdedor Semifinal 2 – Sexta-feira, 29/07 às 21h

Estádio Centenário Armenia, na cidade de Armenia, na Colômbia

FINAL

Vencedor Semifinal 1 x Vencedor Semifinal 2 – Sábado, 30/07 às 21h

Estádio Alfonso López, em Bucaramanga, na Colômbia

Classificação da Copa América Feminina 2022

Os dois grupos da Copa América Feminina tem cinco seleções cada, onde disputam a liderança e a segunda colocação em busca da classificação até a semifinal.

Colômbia, Paraguai, Brasil e Argentina são os favoritos na competição feminina. Já a Venezuela tem se mostrado a grande surpresa da competição.

GRUPO A

1 Colômbia – 6 pontos

2 Paraguai – 6 pontos

3 Chile – 3 pontos

4 Equador – 3 pontos

5 Bolívia – 0 ponto

GRUPO B

1 Brasil – 6 pontos

2 Venezuela – 3 pontos

3 Argentina – 3 pontos

4 Peru – 0 ponto

5 Uruguai – ponto

Onde assistir a Copa América Feminina 2022?

Os canais SBT e SporTV transmitem os jogos da Copa América Feminina ao vivo, tanto na televisão como online para todo o público brasileiro.

Pela TV aberta, o SBT exibe somente os jogos do Brasil na competição para todo o país, tanto no canal principal como nas afiliadas. O site do SBT também retransmite as imagens de graça, assim como o aplicativo SBT Vídeos.

Já o canal SporTV, disponível somente em operadoras de TV por assinatura, também exibe os jogos da Seleção Brasileira ao vivo. Para quem não é assinante, pode acompanhar através do Globo Play, serviço de streaming por assinatura para celular, tablet, computador ou até na smart TV.

