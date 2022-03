Irã x Líbano: onde assistir, horário e escalações hoje (29/03)

Irã x Líbano se enfrentam nesta terça-feira, a partir das 08h30 (Horário de Brasília), a última rodada da terceira fase das Eliminatórias da Ásia para a Copa, no Emam Reza Stadium, em Mashhad. Saiba são os detalhes da transmissão e onde assistir o jogo de hoje ao vivo

O time do Irã já está classificado para a Copa do Mundo, enquanto os libaneses não tem mais chances.

Onde assistir Irã x Líbano

O jogo do Irã e Líbano hoje vai passar somente no Star +, a partir das 08h30, pelo horário de Brasília.

O torcedor também tem acesso a transmissão do jogo desta terça-feira através do serviço de streaming Star +.

A plataforma do Star + pode ser encontrada para assinar através do site (www.starplus.com) ou pelo aplicativo no Android e iOS por valores de R$32,90 até R$45,90 ao mês.

Escalação de Irã e Líbano

Provável Irã: Abedzadeh, Hosseini, Kanaanizadegan, Khalilzadeh, Mohammadi, Noorafkan, Gholizadeh, Amiri, Hajsafi, Nourollahi e Azmoun

Provável Líbano: Matar, Assi, Al Zein, Oumari, Sabra, Ali Dhainu, Ayoub, Haidar, Nader Matar, Hussein Zein e Kduh

A equipe do Irã entra em campo na manhã desta terça-feira somente para cumprir tabela, já que já está classificada para disputar a Copa do Mundo no Catar em novembro. Pelo grupo A, garantiu a vice-liderança com 22 pontos, ou seja, venceu sete partidas, empatou uma e perdeu também uma.

Do outro lado, a seleção do Líbano sequer teve chances de brigar pela repescagem asiática, uma vez que garantiu-se na quinta posição também no grupo A com o total de 6 pontos, ou seja, venceu somente um jogo, empatou outros três e perdeu cinco nas Eliminatórias.

A última vez que Irã e Líbano se enfrentaram aconteceu em 11 de novembro de 2021, pela primeira fase das Eliminatórias da Ásia para a Copa, na temporada atual.

Sob o placar de 2 a 1, a seleção iraniana venceu o oponente com gol de Azmoun e Ahmad Nourollahi, enquanto Saad descontou.

Quem já está classificado para Copa do Mundo 2022?

Vinte seleções já estão classificadas para disputar a Copa do Mundo de 2022. São as seguintes equipes do Catar, anfitrião, Brasil, Argentina, Alemanha, Dinamarca, França, Bélgica, Croácia, Espanha, Sérvia, Inglaterra, Suíça, Holanda, Irã, Coréia do Sul, Japão, Arábia Saudita, Equador, Uruguai e Canadá.

A Copa do Mundo da FIFA em 2022 vai ser no Catar. A capital é Doha, conhecida por ser uma das mais luxuosas do mundo.

