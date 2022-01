Torcedores e apaixonados por futebol contam os dias para o início da maior disputa de todo o globo, a Copa do Mundo da FIFA. Até o momento, treze seleções já estão classificadas para o torneio que promete ser especial este ano, a começar pela diferente data das demais edições. Mas por que a Copa do Mundo de 2022 vai ser em novembro?

Copa do Mundo de 2022 vai ser em novembro Quando o Catar foi anunciado como o vencedor para sediar a Copa do Mundo de 2022, em decisão de 2010, ele foi premiado com base em todos os torneios anteriores. Mas as preocupações com as temperaturas de verão no Oriente Médio, que tiveram uma média de 41,2 graus em junho, levaram a Fifa a mudar a Copa do Mundo para novembro-dezembro. Mesmo com a entidade garantindo estádios climatizados, ainda ficaria difícil lidar com a situação tanto para torcedores como jogadores. Foi então que, em 2015, o comitê organizador da FIFA decidiu alterar o início da Copa do Mundo no Catar para 21 de novembro, seguindo até 18 dezembro com a grande final entre as duas seleções favoritas.

No entanto, enquanto a organização resolveu um problema, terá de arcar com outras situação que também precisam de mudanças. O calendário do futebol em 2022 é um deles, onde competições como a Copa das Confederações, o Mundial de Clubes e as Eliminatórias foram alteradas.

Além disso, entidades como a UEFA e Conmebol tão terão de mexer em suas competições como a Champions e a Libertadores da América para adequar-se ao calendário da FIFA na temporada, onde nenhuma equipe ou até mesmo seleção prejudique o maior baile de futebol do mundo.

Por fim, a bola vai rolar pela primeira vez na Copa do Catar em 21 de novembro de 2022 no Al Bayt Stadium, cidade de Al Khor, a partir das 7 horas da manhã pelo horário de Brasília.

Onde vai ser a Copa do Mundo de 2022?

As 32 seleções dos mais diferentes países vão disputar a Copa do Mundo no Catar, onde oito arenas espalhadas pelo território receberão os confrontos. De acordo com a FIFA, as arenas são modernas, contando com tecnologia avançada e ar-condicionado, visto que o país pode ter 40º mesmo no inverno no final do ano.

Todos os estádios foram construídos logo após a candidatura do Catar ser aprovada pela FIFA, em dezembro de 2010. Um deles é o Lusail Stadium, com capacidade para 86.250 espectadores, cotado para ser o palco da decisão entre as duas seleções finalistas.

Na cidade de Lusail, metrópole recém-construída, a arena vai receber 10 jogos na competição. Além disso, assim que a Copa terminar, o estádio será restaurado em um espaço comunitário com escolas, lojas, cafés, instalações esportivas e clínicas de saúde.

Confira como será o Lusail, estádio que vai receber a final da Copa de 2022.

Quem já está classificado para a Copa do Mundo 2022?

As seleções do Catar, Brasil, Argentina, Alemanha, Dinamarca, França, Bélgica, Croácia, Espanha, Sérvia, Inglaterra, Suíça e Holanda já estão classificadas para a Copa do Mundo de 2022 no Catar.

Com exceção do Catar, país-sede, cada uma das equipes se garantiu através das Eliminatórias de seus continentes, terminando em suas posições.

Trinta e uma nações ganham o direito de jogar ao lado do anfitrião. Para cada continente, um certo número de vagas é destinado até a Copa:

África (CAF): 5 vagas

Ásia (AFC): 4 vagas + anfitrião

Europa (UEFA): 13

América do Norte / Central e Caribe (CONCACAF): 3 mais 1 eliminatória de playoff

Oceania (OFC): 1 eliminatória de playoff

América do Sul (CONMEBOL): 4 mais 1 eliminatória de playoff

Quais os horários dos jogos da Copa do Mundo 2022?

Quatro horários foram definidos para sediar os jogos da fase de grupos na Copa do Catar em 2022. Seguindo o horário de Brasília, são eles 7h, 10h, 13h e 16h.

Na fase eliminatória, oitavas e quartas de final, os horários são completamente diferentes, onde espectadores no Brasil vão assistir às 12h e 16h, seguindo o horário de Brasília.

Já na semifinal os confrontos vão acontecer às 16h e, por fim, o terceiro lugar e a grande final serão às 12h, meio dia, em dias alternados.

Veja onde comprar os ingressos da Copa