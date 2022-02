Jogo da Chapecoense x Camboriú hoje: onde vai passar e horário – 20/02

Chapecoense x Camboriú entram em campo para disputar a nona rodada do Campeonato Catarinense neste domingo, 20/02, com a bola rolando às 17h Horário Local), na Arena Condá, em Chapecó. A partida vai contar com transmissão ao vivo e por isso saiba onde assistir a seguir.

Onde assistir Chapecoense x Camboriú

O jogo entre Chapecoense e Camboriú vai passar no streaming TV NSports, a partir das 17h pelo Horário de Brasília para todo o Brasil.

A plataforma por streaming pode ser encontrado pelo valor de 4x de R$37,47, com todos os jogos incluídos no pacote para compra no site (www.conteudos.tvnsports.com.br).

Escalação de Chapecoense e Camboriú

Chapecoense: João Paulo; Frazan, Ryan, Reginaldo, Fernando; Marcelo Santos, Marcelo Freitas, Guedes; Tiago Real, Perotti, Caio Rangel

Camboriú: Gabriel Felix; Lucas Barboza, Emerson Martins, Milton Júnior, Léo Campos; Cleisson Tetê, Wagner, Ronny; Jorge Henrique, Bruno Mota, Juliano

Como estão as equipes na temporada?

A Chapecoense venceu o Concórdia na última rodada do Campeonato Catarinense. Agora, jogando em casa e contando com a força de sua torcida, espera contabilizar mais três pontos para continuar brigando pela liderança e, quem sabe, assumir mesmo que provisoriamente. No momento, está em terceiro lugar com 15.

Enquanto isso, o time do Camboriú aparece em segundo lugar com 16 pontos, ou seja, só tem um a mais do que o seu rival de hoje. Dessa maneira, vencer torna-se ainda mais importante para o grupo visitante já que pode destronar o líder e assumir a ponta e ainda contar com a vantagem.

Jogos da rodada do Campeonato Catarinense

Seis jogos serão realizados pelo fim de semana na 9ª rodada. Confira a seguir quais são e os horários de cada um.

Sábado (19/02):

Juventus 0 x 2 Figueirense

Marcílio Dias 0 x 0 Hercílio Luz

Avaí 2 x 1 Concórdia

Domingo (20/02):

Próspera x Joinville – 16h

Chapecoense x Camboriú – 17h

Brusque x Barra – 19h

