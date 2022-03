Inter x Salernitana: onde assistir e horário do jogo de hoje (04/03)

Inter x Salernitana se enfrentam nesta sexta, pela 28ª rodada do Campeonato Italiano, no Giuseppe Meazza, em Milão. Com início às 16h45, o jogo da Inter de Milão tem transmissão do canal ESPN e streaming da Disney. A seguir, todos os detalhes.

Onde assistir Inter x Salernitana

O jogo da Inter x Salernitana hoje vai passar no canal ESPN e streaming Star +, a partir das 16h45, horário de Brasília, para todos os estados do Brasil no Campeonato Italiano.

A plataforma de streaming Star + está disponível por assinatura no site (www.starplus.com) ou aplicativo em Android e IOS pelos valores de R$32,90 até R$45,90 por mês.

Informações do jogo de hoje

Data: 04/03/2022

Horário: 16h45 (Horário de Brasília)

Local: Giuseppe Meazza, em Milão

Onde assistir jogo de hoje: ESPN e Star +

Confira um dos últimos jogos entre as equipes.

+ Quem é o dono da Inter de Milão? Conheça o bilionário chinês

Provável escalação da Inter de Milão e Salernitana

Escalação do Inter de Milão: Handanovic; Bastoni, De Vrij, D’Ambrosio; Çalhanoglu, Brozovic, Barella, Perisic, Dumfries; Lautaro Martínez, Dzeko

Escalação da Salernitana: Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Coulibaly, Ederson, Kastanos, Ribery; Verdi, Duric

A atual campeã italiana, Inter de Milão, vem em terceiro lugar no Campeonato Italiano com 55 pontos, ou seja, disputa a liderança com Milan e Napoli enquanto possui apenas dois pontos a menos do que eles. Em vinte e seis partidas disputadas, venceu 16, enquanto empatou 7 e perdeu somente 3 na temporada. Por isso, deve ficar atento e sair na frente nesta sexta.

Enquanto isso, a Salernitana continua na lanterna do Campeonato Italiano com o total de 15 pontos, ou seja, apenas faturou 3 vitórias em toda a competição italiana. O elenco comandado por Davide Nicola já se encontra desesperado para escapar da zona de rebaixamento, apostando todas as suas fichas no duelo desta sexta.

Últimos jogos Inter de Milão x Salernitana

No histórico de confrontos entre Inter de Milão e Salernitana constam apenas 5 encontros em toda a história do futebol italiano.

Os jogos aconteceram todos no Campeonato Italiano entre os anos de 1948, 1998, 1999, 2021 e agora 2022, de acordo com informações do portal de estatísticas Transfermarkt.

Ao todo, são três vitórias para a Inter, duas para a Salernitana e nenhum empate.

Acompanhe a seguir o histórico de jogos.

17/12/2021 – Salernitana 0 x 5 Inter de Milão

11/04/1999 – Salernitana 2 x 0 Inter de Milão

29/11/1998 – Inter de Milão 2 x 1 Salernitana

04/07/1948 – Salernitana 1 x 0 Inter de Milão

08/02/1948 – Inter de Milão 2 x 1 Salernitana

