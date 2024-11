Jogo da Juventus hoje: horário e onde assistir Lille X Juventus na Champions (5/11)

Tem Champions Leaguenesta terça-feira, 5 de novembro de 2024, com Lille e Juventus em em campo para mais um duelo da fase de grupos da UEFA. O confronto será realizado no estádio Pierre-Mauroy, em Villeneuve-d'Ascq, França, e tem início previsto para as 17h (horário de Brasília).

Onde assistir ao jogo Lille x Juventus ao vivo

Os fãs de futebol europeu poderão acompanhar Lille x Juventus ao vivo através do canal MAX , com transmissão prevista para as 17h (horário de Brasília). O serviço de streaming oferece uma cobertura completa da UEFA Champions League, permitindo que os torcedores assistam a esse duelo importante com alta qualidade.

Com essa opção, o público no Brasil tem mais uma alternativa para acompanhar a Liga dos Campeões em tempo real, com comodidade e acesso ao conteúdo premium.

Com Lille e Juventus em busca de seus objetivos, o confronto no estádio Pierre-Mauroy tem tudo para ser um dos destaques da rodada da Liga dos Campeões.

Lille busca surpreender em casa

O Lille chega para a partida com um objetivo claro: conquistar pontos diante de sua torcida e seguir na briga por uma vaga nas oitavas de final. Jogando em casa, o tempo francês quer explorar o apoio da torcida e manter o bom momento na competição. Embora o Lille não seja considerado um dos gigantes europeus, a equipe tem mostrado consistência e observado adversários na Liga dos Campeões com um futebol rápido e disciplinado.

Com uma mistura de jovens promissores e jogadores experientes, o Lille aposta em sua forte defesa e em transições rápidas para marcar gols e dificultar a vida da Juventus.

A equipe tem à disposição nomes como Chevalier, Meunier, Diakite, Mandi, Gudmundsson, Bouaddi, Andre, Zhegrova, Angel Gomes, Sahraoui e David.

Juventus quer liderança do grupo

Por outro lado, a Juventus, comandada por Thiago Motta, chega a Pierre-Mauroy com a intenção de garantir a sua posição de liderança no grupo e encaminhar a sua classificação para as oitavas. A equipe italiana vê o duelo contra o Lille como uma oportunidade de consolidar sua campanha e garantir uma posição favorável para a próxima fase.

A Juventus tem uma das defesas mais sólidas da competição, mas também aposta em um ataque veloz e eficiente, que tem se destacado na temporada. A missão dos italianos não é apenas conquistar os três pontos, mas também evitar surpresas numa competição onde cada detalhe pode fazer a diferença.

O clube italiano tem Di Gregorio, Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso, Locatelli, McKennie, Thuram, Koopmeiners, Weah e Vlahovic.

