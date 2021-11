Holanda e Montenegro: onde assistir e horário do jogo sábado (13/11)

Buscando a classificação pelo grupo G, a Holanda visita Montenegro neste sábado, 13/11, a partir das 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Pod Goricom pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Confira todas as informações de Holanda e Montenegro e onde assistir.

Holanda e Montenegro onde assistir A partida entre Montenegro e Holanda terá transmissão ao vivo da plataforma Estádio TNT, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única responsável por passar o jogo de hoje.

Data: 13 de novembro de 2021

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Pod Goricom, cidade de Podgorica, em Montenegro

TV: Sem transmissão

LiveStream: Estádio TNT pelo aplicativo ou site (www.estadio.com) disponível por assinatura

Escalação do jogo

Ao elenco de Montenegro, o defensor Vesovic está suspenso depois que foi expulso na última rodada. Já os holandeses não possuem baixas para o jogo de hoje.

Montenegro: Sarkic; Radunovic, Tomasevic, Vujacic, Vukcevic; Scekic; Marusic, Kosovic, Jankovic, Haksabanovic; Jovetic

Holanda: Bijlow; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Blind; De Jong, Klaassen, Wijnaldum; Lang, Depay, Danjuma

Praticamente sem chances de classificação, o elenco de Montenegro entra em campo neste sábado apenas para cumprir tabela e, quem sabe assim, fazer a festa da torcida que promete encher o estádio com uma vitória diante uma grande equipe. Em quarta posição tem 11 pontos com três vitórias, dois empates e três derrotas.

Enquanto isso, a Holanda pode confirmar a sua classificação para a Copa do Mundo no Catar se vencer o jogo deste sábado. Com 19 pontos, aumenta a vantagem com os demais colocados do grupo G, sem chances de ser alcançado na próxima rodada. Se perder, precisará contar com um tropeço da Noruega.

