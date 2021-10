Onde vai passar o jogo do Arminia x Borussia Dortmund hoje (23/10)

Brigando pela liderança, o Borussia Dortmund visita o Arminia neste sábado, 23/10, a partir das 10h30 (horário de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Alemão na Schüco Arena. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo do Borussia Dortmund hoje.

Onde assistir o jogo do Borussia Dortmund hoje ao vivo? O confronto entre Arminia e Borussia Dortmund não tem transmissão pela televisão, sendo a plataforma de streaming OneFootball, disponível de graça tanto pelo site como no aplicativo no Android e iOS, a única maneira de acompanhar a partida hoje ao vivo.

Data: 23 de outubro de 2021

Horário: 10h30 (horário de Brasília)

Local: Schüco Arena, cidade de Bielefeld, na Alemanha

TV: Sem transmissão

LiveStream: OneFootball pelo aplicativo ou site (www.onefootball.com) disponível de graça

Informações sobre as equipes no jogo de hoje

O time do Arminia, em 17º lugar com 5 pontos, luta para escapar do rebaixamento. Até o momento ainda não tem vitórias, contabilizando cinco empates e três derrotas na temporada. Por isso, o elenco deve entrar em campo e contar com o apoio da torcida para buscar os primeiros três pontos.

Enquanto isso, o Borussia Dortmund volta a jogar após a rodada da Champions ao ser goleado pelo Ajax. Em segundo lugar com 18 pontos, o elenco tem chances de assumir a liderança no fim de semana mas somente se o Bayern, atual líder, tropeçar também neste sábado. Por fim, além de ganhar, precisa torcer contra o rival.

Prováveis escalações de Arminia x Borussia Dortmund

O técnico Marco Rose não poderá contar com Erling Haaland para o jogo de hoje, lesionado, além das baixas de

Guerreiro, Morey, Moukoko, Meunier, Reyna, Schmelzer e Schulz.

Os visitantes, porém, só não poderão contar com Kapino, com problemas de saúde.

Arminia: Ortega; Brunner, Pieper, Nilsson, Laursen; Wimmer, Prietl, Schöpf; Okugawa, Klos, Hack

Ortega; Brunner, Pieper, Nilsson, Laursen; Wimmer, Prietl, Schöpf; Okugawa, Klos, Hack Borussia Dortmund: Kobel; Wolf, Akanji, Hummels, Can; Bellingham, Witsel, Brandt; Reus, Hazard, Malen

Leia também – Star Plus com sinal aberto: quais são os jogos de futebol e como assistir