Star Plus com sinal aberto: quais são os jogos de futebol e como assistir

O Star Plus, plataforma de streaming da Disney, ficará com o sinal totalmente aberto para não-assinantes no fim de semana entre 22 e 24 de outubro. Para ter acesso ao conteúdo, basta se inscrever no site do serviço e acompanhar de graça desde eventos esportivos até filmes e séries. Veja como assistir e qual será o catálogo do futebol disponível.

Como assistir aos jogos no Star Plus?

Para ter acesso completo ao catálogo do serviço de streaming no portal (www.starplus.com), você deve realizar o seu cadastro assim que o anúncio aparecer em sua tela. Porém, é importante ressaltar que plataforma indica que a promoção, válida entre 22, 23 e 24 de outubro, só é válida para novas assinaturas do Star +.

Ou seja, você deve fazer uma assinatura no streaming mas, caso não queira assinar por completo o serviço, deve cancelar dentro do prazo estimado. Confira o anúncio que o Star Plus mostra abaixo sobre estar aberto.

“Promoção válida somente para novas assinaturas do Star+. A promoção inclui acesso, sem custo, ao Star+ entre os dias 22 e 24 de outubro de 2021. Após esse prazo, caso a assinatura não seja cancelada, será cobrado o preço mensal vigente em seu território. Você pode optar pelo cancelamento dentro do período de vigência da promoção”.

Com a ficha de cadastro aberta, você deverá preencher com todos os seus dados incluindo e-mail e senha para o seu perfil no streaming.

Por fim, assim que terminar o cadastro, o site mostrará duas opções de assinatura. Para obter acesso grátis ao Star Plus no fim de semana, você deve optar por um dos planos e, assim, todo o catálogo estará disponível.

A plataforma está disponível tanto no site como no aplicativo, disponível nas lojas de iOS e Android.

Jogos do Star Plus aberto no fim de semana

Entre as opções de jogos para o fim de semana, estão cinco clássicos do futebol europeu, além de muita disputa entre os torneios de futebol como Campeonato Inglês, Espanhol, Francês e até mesmo o Holandês.

Confira o calendário de jogos de futebol e as opções para acompanhar ao vivo e como quiser no fim de semana

SEXTA-FEIRA (22/10):

Torino x Genoa – 13h30 (Campeonato Italiano)

Sampdoria x Spezia – 15h45 (Campeonato Italiano)

Saint-Étienne x Angers – 16h (Campeonato Francês)

Osasuna x Granada – 16h (Campeonato Espanhol)

Arsenal x Aston Villa – 16h (Campeonato Inglês)

França x Estônia -16h10 (Eliminatórias da Copa Feminina)

Mazatlán x Querétaro – 23h (Campeonato Mexicano)

SÁBADO (23/10):

Chelsea x Norwich – 08h30 (Campeonato Inglês)

Crystal Palace x Newcastle – 11h (Campeonato Inglês)

Leeds x Wolves – 11h (Campeonato Inglês)

Everton x Watford – 11h (Campeonato Inglês)

Southampton x Burnley – 11h (Campeonato Inglês)

Brighton x Manchester City – 13h (Campeonato Inglês)

Salernitana x Empoli – 10h (Campeonato Italiano)

Sassuolo x Venezia – 13h (Campeonato Italiano)

Bologna x Milan – 15h45 (Campeonato Italiano)

Tondela x Porto – 14h (Campeonato Português)

Sporting x Moreirense – 16h30 (Campeonato Português)

Valencia x Mallorca – 09h (Campeonato Espanhol)

Cádiz x Alavés – 11h15 (Campeonato Espanhol)

Elche x Espanyol – 13h30 (Campeonato Espanhol)

Ath. Bilbao x Villarreal – 16h (Campeonato Espanhol)

Inglaterra x Irlanda do Norte – 13h15 (Eliminatórias da Copa Feminina)

Nantes x Clermont – 12h (Campeonato Francês)

Lille x Stade Brestois – 16h (Campeonato Francês)

Defensa y Justicia x Platense – 18h (Campeonato Argentino)

KAS Eupen x Union Saint Gilloise – 15h45 (Campeonato Belga)

Cardiff City x Middlesbrough – 08h30 (Campeonato Inglês 2ª Divisão)

Coventry City x Derby County – 11h (Campeonato Inglês 2ª Divisão)

Málaga x Lugo – 15h30 (Campeonato Espanhol 2ª Divisão)

DOMINGO (24/10):

St. Mirren x Rangers – 08h (Campeonato Escocês)

Antuérpia x Brugge – 08h30 (Campeonato Belga)

Amorebieta x Real Sociedad – 09h (Campeonato Espanhol 2ª Divisão)

Sevilla x Levante – 09h (Campeonato Espanhol)

Barcelona x Real Madrid – 11h15 (Campeonato Espanhol)

Betis x Rayo Vallecano – 13h30 (Campeonato Espanhol)

Atlético de Madrid x Real Sociedad – 16h (Campeonato Espanhol)

West Ham x Tottenham – 10h (Campeonato Inglês)

Brentford x Leicester – 10h (Campeonato Inglês)

Manchester United x Liverpool – 12h30 (Campeonato Inglês)

Nice x Lyon – 08h (Campeonato Francês)

Lens x Metz – 10h (Campeonato Francês)

Reims x Troyes – 10h (Campeonato Francês)

Rennes x RC Strasbourg – 10h (Campeonato Francês)

Lorient-Bretagne x Bordeaux – 10h (Campeonato Francês)

Monaco x Montpellier – 12h (Campeonato Francês)

Olympique x PSG – 15h45 (Campeonato Francês)

Atalanta x Udinese – 07h30 (Campeonato Italiano)

Verona x Lazio – 10h (Campeonato Italiano)

Fiorentina x Cagliari – 10h (Campeonato Italiano)

Roma x Napoli – 13h (Campeonato Italiano)

Inter de Milão x Juventus – 15h45 (Campeonato Italiano)

Cambuur x Feyenoord – 09h30 (Campeonato Holandês)

Ajax x PSV – 11h45 (Campeonato Holandês)

Genk x Gent – 13h30 (Campeonato Belga)

Vizela x Benfica – 14h (Campeonato Português)

Colón de Santa Fé x Estudiantes de La Plata – 15h45 (Campeonato Argentino)

Vélez Sarsfield x Boca Juniors – 20h15 (Campeonato Argentino)

