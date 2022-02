Jogo do Atlético-GO x Vila Nova hoje: onde assistir e horário na TV – 19/02

O jogo do Vila Nova hoje, sábado em 19 de fevereiro de 2022, vai ser contra o Atlético-GO em clássico válido pela oitava rodada do grupo B no Campeonato Goiano, com a bola rolando às 16h30 (Horário de Brasília), no Estádio Antônio Accioly. A partida vai contar com transmissão ao vivo na TV Globo.

Onde assistir jogo do Atlético-GO e Vila Nova hoje

O jogo do Atlético-GO e Vila Nova hoje pode ser assistido na Globo (Estado de Goiás) e no streaming Eleven Sports, a partir das 16h30 pelo Horário de Brasília.

O serviço por streaming está disponível através do site de maneira gratuita (www.elevensports.com) para todo o país. Basta acessar o portal, procurar pelo jogo e curtir.

Escalação de Atlético-GO x Vila Nova

Líder do grupo B com 15 pontos, o Atlético Goianiense entra em campo neste sábado buscando aumentar a vantagem que possui com os demais na tabela. No momento, a diferença é de apenas dois pontos mas, se vencer o jogo de hoje, consegue se distanciar.

Atlético-GO: Renan; Luan Sales, Wanderson, Michel, Arthur Henrique; Ramon Carvalho, Marlon Freitas, Léo Pereira, Shaylon; Brian, Leandro Barcia

Enquanto isso, o Vila Nova aparece em segundo lugar com 13 pontos, isto é, pode assumir a liderança do grupo B se garantir o resultado em seu favor hoje. Entretanto, o clássico promete pegar fogo em campo já que, além de valer a ponta da classificação, os dois times são rivais no futebol goiano.

Vila Nova: Georgemy; Moacir, Renato, Rafael Donato, Willian Formiga; Arthur Rezende, Pablo Roberto, Wagner, Matheuszinho; Clayton, Vitor

Confira como foi o último jogo entre Atlético-GO x Vila Nova

Jogos da rodada do Campeonato Goiano

Seis jogos estão na programação da oitava rodada do Campeonato Goiano neste fim de semana, começando no sábado e seguindo até o domingo.

Sábado (19/02):

Atlético-GO x Vila Nova – 16h30

Domingo (20/02):

Jataiense x Goiás – 15h30

Anápolis x Morrinhos – 16h

Goianésia x Grêmio Anápolis – 16h

CRAC x Aparecidense – 16h

Goianésia x Iporá – 19h

