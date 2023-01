Jogo do Barcelona hoje: Barça enfrenta Girona neste sábado a partir do meio-dia

Líder do Campeonato Espanhol com três pontos de vantagem, o Barcelona visita o Girona neste sábado, 28 de janeiro, às 12h15 (horário de Brasília), pela décima nona rodada da competição. No Estádio Montilivi, na Catalunha, o jogo do Barcelona hoje tem transmissão ao vivo.

Os anfitriões vem de derrota para o Villarreal no último fim de semana, enquanto o Barcelona garantiu a classificação diante do Real Sociedad na Copa do Rei no meio da semana.

Onde assistir jogo do Barcelona hoje ao vivo

O jogo do Barcelona tem transmissão na ESPN e Star + ao vivo a partir das 12h15, horário de Brasília.

Os canais ESPN detém os direitos de imagens do Campeonato Espanhol na temporada. Na TV paga, só a emissora pode transmitir a partida entre Barcelona e Girona neste sábado.

Disponível entre operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo, o torcedor deve obter o canal em sua programação. Dá para assistir em qualquer lugar do Brasil.

Outra opção é o Star Plus, plataforma de streaming para assinantes. Em diferentes combos, os valores vão de R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês. Dá para assistir no celular, tablet, videogames ou smartv, além do site pelo navegador.

Escalações do jogo de hoje:

Santiago Bueno cumpre suspensão, enquanto Reinier, David López e Kebe são desfalques.

Provável escalação do jogo do Girona hoje: Gazzaniga; Gutiérrez, Espinosa, Juanpe, Martinez; Romeu, Riquelme, Herrera, García; Villa e Castellanos.

Torres e Lewandowski cumprem suspensão e estão fora do jogo de hoje.

Provável escalação do jogo do Barcelona hoje: Ter Stegen; Sergi Roberto, Christensen, Koundé, Alba; De Jong, Gavi, Pedri; Dembele, Ansu Fati e Raphinha.

Quem vai ser o substituto de Lewandowski?

Como o polonês está fora do jogo deste sábado contra o Girona para cumprir suspensão (de três jogos), o técnico Xavi já pensa nas possíveis peças no ataque do clube.

O treinado espanhol deve utilizar Ansu Fati, Raphinha e Dembele. Os três jogadores são titulares no time do Barcelona e por isso devem ser escalados também no duelo contra o Girona na rodada da La Liga.

Ansu Fati tem apenas 20 anos mas já é um fenômeno do time espanhol. Na temporada ele tem 28 partidas disputadas, com seis gols e três assistências.

Já Dembele acumula 27 partidas com oito gols marcados em diferentes competições.

