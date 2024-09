Jogo do Benfica hoje (19/9): horário e onde assistir Estrela Vermelha x Benfica

Informações do jogo do Benfica ao vivo, bem como as últimas informações deste 19 de setembro.

Tem jogo do Benfica nessa quinta-feira, dia 19 de setembro, contra o Estrela Vermelha na fase de grupos da Champions League. A partida terá transmissão para todo o Brasil partir das 13h45 (horário de Brasília).

Em que canal vai passar o jogo do Benfica hoje?

O Benfica joga no Rajka Mitic Stadium, em Belgrado (Sérvia), e a transmissão será pelo Space (TV paga) e Max (serviço de streaming). Nenhuma emissora aberta transmite a partida.

O técnico Bruno Lage traz os jogadores TTrubin; Bah, Silva, Otamendi e Carreras; Florentino e Kokcu; Di Maria, Rollheiser e Akturkoglu; Pavlidis.

O Estrela Vermelha vem com Glazer; Mimovic, Djiga, Spajic e Seol; Krunic e Elsnik; Silas, Ivanic e Olayinka; Bruno Duarte.

Champions League 2024/2025

A principal mudança a partir da Champions League 2024/25 é o fim da fase de grupos e o acréscimo de mais quatro equipes na competição, saindo de 32 para 36. Agora, cada participante enfrentará oito adversários diferentes (quatro em casa e quatro fora), em um enfrentamento nomeado fase da liga.

Os oito primeiros colocados da fase da liga avançam diretamente para as oitavas de final. Por outro lado, os times que terminarem entre o nono e o 24º lugares disputam uma fase mata-mata de playoffs, e os vencedores avançam para as oitavas. As equipes que terminarem do 25º lugar para baixo serão eliminadas do torneio.

Saiba quantas Champions o Benfica tem até hoje.