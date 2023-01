Equipes disputam a quarta rodada do Campeonato Carioca nesta quinta-feira, 26 de janeiro, com transmissão apenas no streaming

Como assistir o jogo do Botafogo x Madureira online no Carioca 2023

Como assistir o jogo do Botafogo x Madureira online no Carioca 2023

O Botafogo conseguiu a sua primeira vitória no Campeonato Carioca. Nesta quinta-feira, 25 de janeiro, enfrentará o Madureira para triunfar novamente e continuar a busca até a próxima fase.

A bola vai rolar às 19h30 (Horário de Brasília) com o jogo do Botafogo hoje no Estádio Luso-Brasileiro. O Glorioso vem de vitória contra o Volta Redonda, enquanto o Madureira foi derrotado pelo Fluminense durante a última rodada no fim de semana pela Taça Guanabara.

Onde assistir o jogo do Botafogo hoje ao vivo

O Cazé TV vai transmitir o jogo do Botafogo hoje no Campeonato Carioca às 19h30. Com exclusividade, o canal do Casimiro no Youtube é quem transmite a partida entre Botafogo e Madureira nesta quinta-feira para todo o Brasil ao vivo e de graça.

Em parceria com a LiveMode, a CazéTV possui os direitos de todos os jogos do Botafogo e Vasco em que jogam em casa no Campeonato Carioca. É de graça para assistir e o torcedor não precisa de cadastrar.

Dá para assistir no site através do navegador como no aplicativo para celular, smartv ou tablets.

LEIA: Daniel Alves é casado com quem? Conheça a esposa do jogador

Em que lugar está o Botafogo?

O Botafogo ocupa o 6º lugar no Campeonato Carioca com três pontos.

O Glorioso soma uma vitória e uma derrota, já que não disputou a terceira rodada pois o jogo contra o Vasco foi remarcado para 16 de fevereiro.

O elenco do Fogão faz a sua terceira partida nesta quinta-feira e por isso vai buscar a segunda vitória na competição para se manter na parte de cima da classificação.

ATENÇÃO ⚠️🎫 Não haverá venda de ingressos para Botafogo x Madureira nas bilheterias do Luso-Brasileiro! Garanta já o seu lugar no jogo: https://t.co/VmMNMgRyIo pic.twitter.com/8NGK4km07Y — Botafogo F.R. (@Botafogo) January 25, 2023

Escalações:

Provável escalação do Botafogo: Lucas Perri; Daniel Borges, Philipe Sampaio, Victor Cuesta, Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê, Patrick de Paula; Victor Sá, Tiquinho e Gustavo Sauer.

Provável escalação do Madureira: Dida; Rhuan, Maurício Barbosa, Pedro Cavalini, Guilherme Ferreira; Banguelê, Matheus Lira, Rafinha, Henrique; Gustavo e Luiz Paulo.

Quarta rodada do Campeonato Carioca

Além do jogo do Botafogo hoje, outros embates serão realizados nesta quinta-feira para fechar a quarta rodada do Campeonato Carioca.

Confira todos os jogos e resultados da rodada.

Terça-feira, 24/01:

Bangu 1 x 1 Flamengo

Quarta-feira, 25/01:

Audax 1 x 1 Nova Iguaçu

Volta Redonda x Resende - 19h

Portuguesa x Vasco - 21h10

Quinta-feira, 26/01:

Botafogo x Madureira - 19h30

Fluminense x Boavista - 21h10

LEIA TAMBÉM

Gol mais bonito da Copinha 2023: quem ganhou a votação do GE