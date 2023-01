Gol mais bonito da Copinha 2023: quem ganhou a votação do GE

O Palmeiras é o campeão da Copinha 2023. No entanto, quem conquistou o Prêmio Dener de gol mais bonito, do GE, foi Arthur, da Francana, equipe de futebol da cidade de Franca, interior do estado de São Paulo. O gol foi marcado pela segunda rodada da fase de grupos contra o Cruzeiro de Alagoas.

Qual o Gol mais bonito da Copinha?

A votação dos torcedores no site do GE elegeu o gol de Arthur, da Francana, como o gol mais bonito da Copinha este ano, o chamado Prêmio Dener.

A marcação foi na segunda rodada contra o Cruzeiro de Alagoas, pelo grupo 8 na primeira etapa. A partida foi disputada em 5 de janeiro, em Franca, no interior paulista. O Francana venceu o Cruzeiro por 2 a 1, com gols de Miguel e Arthur.

Também concorreram ao Prêmio Dener, realizado pelo GE, Kevin, do Palmeiras, e Hugo Leonardo, do SKA Brasil.

Confira o gol mais bonito da Copinha 2023.

GOL MAIS BONITO! ⚽️ O golaço de Arthur, da A. Francana, foi eleito o mais bonito da Copinha 2023 e leva o Prêmio Dener. pic.twitter.com/NKR0roqcmF — Goleada Base (@goleada_base) January 25, 2023

Porcentagens da votação do gol mais bonito da copinha 2023

Além de divulgar o resultado do Prêmio Dener, o GE disponibilizou as porcentagens de cada participante da votação para o gol mais bonito da Copinha.

Arthur teve 29,35%, enquanto Kevin, do Palmeiras, ficou em segundo lugar com 24,30%. O gol do palmeirense foi na semifinal contra o Goiás. Já Hugo Leonardo teve 20,75%, jogador do SKA Brasil.

Dois jogadores do Goiás concorrerem ao título, mas ficaram em penúltimo e último nos votos populares.

Confira os números dos concorrente no Prêmio Dener, de acordo com o GE.

1 Arthur, da Francana - 29,35%

2 Kevin, do Palmeiras - 24,30%

3 Hugo Leonardo, do SKA Brasil - 20,75%

4 Ivonei, do Santos - 11,39%

5 Robert, do Cruzeiro - 8,46%

6 Iago Lipi, do XV de Piracicaba - 5,12%

7 Pedrinho, do Goiás - 0,39%

8 Pedrinho, do Goiás - 0,24%

Palmeiras é bicampeão em 2023

O Palmeiras venceu o América Mineiro nesta quarta-feira, 25 de janeiro, por 2 a 1 no Estádio do Canindé, em São Paulo, para conquistar o bicampeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O América foi melhor no primeiro tempo, mas foi o Verdão quem abriu o placar com Ruan Ribeiro. O Coelho respondeu de pênalti na reta final da primeira etapa com Renato Marques.

Já no segundo tempo, a partida foi equilibrada. Os dois clubes colocaram pressão nos adversários, tanto que ninguém conseguiu marcar gols. Os times ficaram no empate até que Patrick, dentro da área de ataque, aproveitou a sobra após o escanteio e encheu as redes do Coelho para marcar 2 a 1.

