Jogo do Brasil x Argentina feminino hoje (9/7): onde assistir e horário

Prepare o coração torcedor, porque tem jogo do Brasil x Argentina feminino hoje! Pela primeira rodada da Copa América Feminina no grupo B, o clássico sul-americano acontece neste sábado, 9 de julho, com promessa de grandes emoções e bom futebol. Com início às 21h (Horário de Brasília), o palco será o Estádio Centenário de Armenia, em Armênia. Onde assistir e as informações o torcedor confere a seguir.

A Colômbia é a sede da competição este ano, definida pela Conmebol em conjunto com as autoridades do país colombiano.

Onde assistir o jogo do Brasil x Argentina feminino hoje?

O SBT, SporTV 2 e o Globo Play vão transmitir o jogo do Brasil x Argentina feminino hoje, a partir das 21h (Horário de Brasília), pela rodada de abertura na Copa América.

A novidade da temporada é a transmissão na TV aberta, com exclusividade do canal do SBT. A emissora exibe o pré e pós jogo da Seleção Brasileira Feminina para todos os estados do país. A narração será de Téo José com comentários de Erika Cristiano, Nadine Basttos e Mauro Beting.

Pela TV fechada, o SporTV 2 é o grande responsável por exibir as emoções do torneio de futebol feminino, disponível somente em operadoras de televisão por assinatura. Online, o torcedor pode acessar o Globo Play através do celular, tablet e computador.

Horário: 21h (horário de Brasília)

Arbitragem: María Bélen Carvajal (CHI)

Escalações de Brasil x Argentina feminino:

Debinha é o único desfalque para a técnica Pia no jogo de hoje, onde a jogadora está fora por motivos pessoais.

Escalação do Brasil: Lorena; Antonia, Rafaelle, Tainara, Tamires; Ary Borges, Adriana, Kerolin, Angelina; Geyse e Bia Zaneratto.

As argentinas não tem baixas para a abertura da rodada de hoje.

Escalação da Argentina; Vanina; Núnez, Agustina Barroso, Cometti, Stábile; Falfán, Ruth Bravo, Mariana Larroquette, Estefanía Banini, Florencia; Soledad Jaimes.

Brasil e Argentina na Copa América Feminina:

A Seleção Brasileira entra em campo neste sábado como a grande favorita no torneio de futebol feminino! Maior campeã desde a primeira edição, o elenco comandado por Pia deverá manter o time titular entre os 90 minutos, com pequenas substituições ao longo do duelo.

Para chegar até aqui, a equipe perdeu dois amistosos que disputou em junho, para Dinamarca e Suécia, mas que serviram de experiência. Em abril, venceu a Hungria e empatou com a Espanha.

Já a Argentina, por outro lado, também tem certo favoritismo na Copa América deste ano. Com desempenho mais equilibrado do que o time brasileiro, as argentinas prometem boa partida neste sábado principalmente porque se trata de um clássico do futebol.

Para se preparara para o jogo de hoje, a equipe disputou amistosos contra o Chile em abril, vencendo um e perdendo o outro.

