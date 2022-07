O mês de julho está reservado para o futebol feminino. Os torcedores já podem guardar seu lugar ao lado da TV para acompanhar a Copa América, que acontece entre os dias 8 e 30 do mês. O título do campeonato consagrará não apenas o campeão como também dará a ele a vaga direta à Copa do Mundo Feminina em 2023, além de oferecer duas vagas para o torneio de futebol feminino nas Olimpíadas de Paris 2024. Vale lembrar que na Copa América Feminina jogos do Brasil tem data marcada para começar no sábado, dia 9 de julho.

Copa América Feminina jogos do Brasil começam quando?

A seleção feminina de futebol embarca para tentar conquistar o oitavo título na competição e já no seu primeiro jogo da Copa América promete fortes emoções com o clássico Brasil x Argentina. A partida será no estádio Centenário, na cidade de Armênia, no sábado, dia 9 de julho, a partir das 21h.

A Copa América Feminina 2022 acontecerá em Cali, capital da Colômbia. As partidas serão jogadas nos seguintes estádios: Centenário Armênia, Estádio Alfonso López e Estádio Pascual.

O Brasil está alocado no grupo B da Copa América, junto com as seleções da Argentina, do Peru, do Uruguai e da Venezuela. No grupo A, estão as seleções: Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Paraguai.

Copa América Feminina jogos do Brasil: veja quais são os horários das partidas

09/07 – às 21h

Brasil x Argentina

Estádio: Centenário Armênia

12/07 – às 18h

Uruguai x Brasil

Estádio: Centenário Armênia

18/07 – às 18h

Venezuela x Brasil

Estádio: Centenário Armênia

21/07 – às 21h

Brasil x Peru

Estádio: Pascual Guerrero

Em 2022, as partidas da primeira fase da competição serão realizadas apenas em dois horários: 18h e 21h. Nas demais fases, os jogos irão acontecer somente às 21h.

Das dez seleções que competem na Copa América 2022, apenas duas de cada chave (grupo A e grupo B) passam para a fase seguinte e se enfrentam. O primeiro do grupo A pega o segundo do grupo B e vice-versa.

Os terceiros colocados de cada um dos grupos se enfrentam para decidir quem fica com o quinto lugar do torneio.

Horário dos jogos da fase final:

Disputa 5º lugar

24 de julho – às 21h

Estádio Centenário Armenia

Semifinal

25 e 26 de julho – às 21h

Estádio Alfonso López

Disputa 3º lugar

29 de julho – às 21h

Estádio Centenário Armenia

Final

30 de julho – às 21h

Estádio Alfonso López

Onde assistir os jogos do Brasil da Copa América Feminino?

Todos os jogos da Copa América Feminino serão transmitidos para a TV aberta, pelo canal SBT. Além da transmissão gratuita, os torcedores que preferirem e tiverem acesso à TV Fechada podem acompanhar os jogos pela SKY e NET.

Outras TVs por assinatura que também terão transmissão dos jogos da Copa América Feminina são: VIVO, OI, Claro TV, Algar TV e TV Alphaville.

Vaga direta para a Copa do Mundo de 2023: como irá funcionar?

A Copa América Feminina 2022 não traz à seleção vencedora apenas o título de campeã, mas também garante à ela a vaga direta para a Copa do Mundo de 2023, que acontecerá na Austrália e Nova Zelândia. As três primeiras seleções classificadas ganham vaga direta para a disputa e os quarto e quinto colocados ficam para repescagem com mais oito times de outras federações.

Assim, 10 seleções se juntam para disputar a repescagem para a Copa do Mundo Feminina 2023. E como funcionará a repescagem? As 10 equipes serão divididas em três grupos, dois com três países e uma com quatro. A equipe que obtiver maior pontuação dentro de seu grupo se torna líder e é garantida no Mundial. Lembrando que times do mesmo continente não podem ficar no mesmo grupo.

Veja a lista das demais convocadas para a Copa América Feminina jogos do Brasil

Goleiras:

Natasha – Flamengo

Lorena – Grêmio

Luciana – Ferroviária

Defensoras:

Antônia – Madrid CFF

Fernanda Palermo – São Paulo

Kathellen – Inter de Milão (Itália)

Letícia Santos – Frankfurt (Alemanha)

Tainara – Bayern de Munique (Alemanha)

Tamires – Corinthians

Rafaelle – Arsenal (Inglaterra)

Meio-campistas:

Adriana – Corinthians

Angelina – OL Reign (EUA)

Ary Borges – Palmeiras

Duda Santos – Palmeiras

Gabi Portilho – Corinthians

Kerolin – North Caroline Courage (EUA)

Luana – Paris Saint-Germain (França)

Maria Eduarda Francelino – Flamengo

Maria Eduarda Sampaio – Internacional

Ataque:

Bia Zaneratto – Palmeiras

Debinha – North Caroline Courage (EUA)

Geyse – Madrid CFF (Espanha)

Gio – Levante (Espanha)

Convocadas para a Copa América Feminina jogos do Brasil:

A treinadora da seleção brasileira feminina de futebol já fez as suas escolhas. Pia Sundhage deixou de lado nomes clássicos do futebol como Formiga e Marta e deu espaço a jovens como Debinha e Angelina. As duas convocadas são os principais nomes do ataque brasileiro.

Quem são os nomes experientes da seleção na lista de Pia?

No ataque, o nome de confiança da técnica Pia é o de Debinha. Durante os amistosos de junho contra a Dinamarca e a Suécia, a jogadora fez dois gols e foi importante para o desempenho da equipe, mesmo perdendo as duas partidas.

Debinha é uma das principais esperanças de gol para a seleção brasileira. Ainda mais após a ausência de Marta ter sido confirmada. A Rainha sofreu grave lesão no joelho e ainda está na fase de recuperação.

Angelina também é outro nome forte. A atleta joga nos Estados Unidos e vem sendo trabalhada desde à equipe de base.

Outros nomes que valem destacar são os de Tamires e Antônia. A primeira se destaca pela liderança e experiência na equipe. Aos 34 anos, Tamires veste a camisa do Brasil desde 2013. A lateral-esquerda, inclusive, já foi duas vezes campeã da Copa América, nos anos de 2014 e 2018.

Antônia é mais jovem, 28 anos, e se destaca na composição da defesa brasileira. Jogadora do Madrid CFF, ela atuou em mais de 30 jogos nesta temporada pelo clube europeu. Nos dois últimos amistosos da seleção, no entanto, esteve ausente se recuperando de Covid.

Cortes na Seleção Brasileira

Vale lembrar que Gabi Nunes, que joga pelo Madrid CFF, na Espanha, e a goleira Letícia Izidoro, do Corinthians, ficaram de fora da Copa América Feminina de 2022. As duas estavam escaladas para participar dos jogos, porém não se recuperaram de suas lesões a tempo de embarcar para a Colômbia.

Em seus lugares entraram a goleira Natasha, que joga no Flamengo, e a meia-campista Maria Eduarda Sampaio, do Internacional, que iria jogar apenas as partidas dos amistosos contra Dinamarca e Suécia.

Quem é o maior campeão da Copa América Feminina?

A seleção brasileira é a maior campeã da Copa América Feminina. Já são sete títulos acumulados ao todo para a seleção e a única vez que o Brasil perdeu a competição foi em 2006, para a Argentina.

A primeira edição da Copa América Feminina foi em 1991 e ocorreu no Brasil. Participaram da competição as seleções do Brasil, Chile e Venezuela. Argentina, Bolívia e Equador só participaram em 1995.

Paraguai, Colômbia, Uruguai e Peru só participaram da Copa América pela primeira vez em 1998. Nessa edição, 10 times jogaram e a copa foi realizada na Argentina.

Desde 2006 o torneio funciona como uma classificação para a Copa do Mundo, além de eliminatória para os Jogos Olímpicos. A partir de 2022, a Copa América Feminina será disputada a cada dois anos, ao invés de quatro.

Veja quantas Copas Américas tem o Brasil feminino:

1991 – Brasil

1995 – Brasil – Final: Brasil 2 x 0 Argentina

1998 – Brasil – Final: Brasil 7 x 1 Argentina

2003 – Brasil

2006 – Argentina

2010 – Brasil

2014 – Brasil

2018 – Brasil

As edições sem uma partida decisiva foram definidas por um quadrangular final, no qual o primeiro colocado era declarado campeão, assegurando vaga no Mundial e na Olimpíada seguintes, assim como o vice.

