Jogo do Ceará x Iguatu hoje: onde assistir, horário e escalações – 22/02

Nas quartas de final do Campeonato Cearense, as equipes Ceará x Iguatu se enfrentam nesta terça-feira, 22/02, na Arena Castelão, em Fortaleza, a partir das 20h (Horário de Brasília). Onde assistir o jogo de hoje o torcedor confere logo abaixo.

Onde assistir Ceará x Iguatu

O jogo do Ceará e Iguatu vai passar no streaming Nordeste FC, a partir das 20h (Horário de Brasília), para todo o Brasil.

A plataforma do Nordeste FC está disponível para assinatura no site (www.nordestefc.com.br) e também pelo aplicativo sob os valores de R$23,90 ou R$59,90.

Dados: 22/02/2022

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Árbitro: Magno Cordeiro

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Transmissão: Nordeste FC

Como estão as equipes na temporada?

O elenco do Ceará vem de vitória contra o Atlético de Alagoinhas pela rodada da Copa do Nordeste. Agora, estreando no Campeonato Cearense de cara nas quartas de final, o grupo promete dar o seu melhor em campo para garantir a vantagem no duelo.

Enquanto isso, o Iguatu terminou quarta posição com 19 pontos, ou seja, venceu cinco partidas, empatou quatro e perdeu também cinco na temporada. Por isso, buscando a vantagem na competição fora de casa, o elenco promete colocar em campo os seus melhores jogadores.

Escalação do Ceará e Iguatu

Nenhuma das equipes tem desfalques para o jogo de hoje.

Ceará: Richard; Nino Paraíba, Messias, Richardson, Erick; Gabriel Lacerda, Richard C., Victor Luis; Jacaré, Iury Castilho, Cléber

Iguatu: Léo; Talisson, Uesles, Marconi, Dodó; Elivelton, Hugo Freitas, Bruno Menezes; Romário, Patuta, Romário Becker

Jogos do Campeonato Cearense

Dois jogos acontecem pelas quartas de final do Campeonato Cearense. Os dois vencedores avançam para as semis onde vão enfrentar Caucaia ou Ferroviário.

Pacajus x Fortaleza (24/02 e 02/03)

Iguatu x Ceará (22/02 e 26/02)

