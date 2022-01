Jogo do Chelsea x Tottenham hoje: onde assistir e horário – 05/01

Pelo confronto de ida na semifinal da Copa da Liga Inglesa, as equipes de Chelsea e Tottenham se enfrentam nesta quarta-feira, 05/01, com a bola rolando a partir das 16h45 (horário de Brasília), jogando no Stamford Bridge. Com transmissão de Chelsea e Tottenham, saiba onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir jogo do Chelsea x Tottenham hoje: O canal Fox Sports, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada da Copa da Liga Inglesa ao vivo nesta quarta-feira.

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Stamford Bridge, cidade de Londres, na Inglaterra

TV: Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Para chegar até a grande final, o Chelsea passou por Aston Villa na terceira rodada, depois o Southampton nas oitavas e, por fim, o Brentford nas quartas. Agora, chega com todo o gás necessário para disputar a semifinal e quem sabe então conquistar espaço na grande decisão da temporada. No Campeonato Inglês, por fim, está em segundo lugar com 43 pontos brigando pela liderança.

Enquanto isso, o Tottenham venceu os Wolves, depois o Burnley e por fim o West Ham nas quartas. Dessa maneira, entra em campo nesta quarta-feira buscando força total para se consagrar como o primeiro finalista da Copa da Liga Inglesa e, quem sabe assim, conquistar o primeiro troféu na nova temporada.

Relembre como foi o último jogo entre Chelsea e Tottenham.

Escalações de Chelsea e Tottenham:

Tuchel não poderá contar com Trevoh Chalobah, Christensen e Ben Chilwell, enquanto Werner está de volta.

Já Antonio Conte, técnico dos Spurs, não terá Ryan Sessegnon e Steven Bergwijn

Chelsea: Arrizabalaga (Mendy); Sarr, Thiago Silva, Azpilicueta; Alonso, Kovacic, Jorginho, Hudson-Odoi; Mount, Ziyech, Lukaku

Tottenham: Llotis; Sánchez, Dier, Tanganga, Doherty; Reguillón, Winks, Hojbjerg; Son, Lo Celso, Harry Kane

Leia também:

Quando começa o Brasileirão Série B 2022: times e onde assistir