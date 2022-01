Quando começa o Brasileirão Série B 2022: times e onde assistir

Segunda divisão do Campeonato Brasileiro reúne vinte equipes na disputa pelo título da temporada

Com o calendário do futebol brasileiro definido em 2022, torcedores contam os dias para o início da Série B do Campeonato Brasileiro. Este ano, Grêmio, Cruzeiro, Bahia e Vasco são os destaques para conquistar o acesso para a elite. Dessa maneira, confira quando começa o Brasileirão Série B em 2022, onde assistir e quais equipes vão disputar a temporada.

Quando começa o Brasileirão Série B em 2022?

A Série B do Brasileirão vai começar em 9 de abril de 2022, sábado, com os dez confrontos válidos pela primeira rodada da temporada. A tabela do torneio com os jogos ainda não foi divulgada pela CBF.

De acordo com a entidade, serão utilizadas 38 datas ao longo da temporada com possíveis alterações por conta da Copa do Mundo de 2022 em novembro, que obrigou o calendário nacional a ser encurtado.

Quem vai jogar a Série B 2022?

Vinte equipes vão disputar a segunda divisão do Brasileirão em 2022: Grêmio, Bahia, Sport, Chapecoense, CSA, Guarani, CRB, Náutico, Vila Nova, Vasco, Ponte Preta, Operário, Brusque, Cruzeiro, Sampaio Corrêa, Londrina, Ituano, Tombense, Novorizontino e Criciúma.

Os quatro primeiros foram rebaixados da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, enquanto os quatro últimos colocados garantiram o acesso direto pela Série C do torneio. Por outro lado, Remo, Vitória, Confiança e Brasil de Pelotas deixaram a desejar em campo e foram rebaixados para a terceira divisão.

Botafogo, Goiás, Coritiba e Avaí tiveram sorte em conquistar o acesso até a primeira divisão ao terminarem a temporada entre as primeiras posições da classificação.

Quem foi campeão da Série B 2021?

O Botafogo venceu a Série B do Brasileirão na temporada 2021 ao terminar em primeiro lugar com 70 pontos, uma vantagem de cinco pontos com o vice-campeão. Em toda a temporada, a Estrela Solitária venceu 20 jogos, empatou outros 10 e perdeu apenas 8, tendo o saldo de gols em 25, outra grande vantagem aos demais colocados.

No elenco, peças importantes como Joel Carli, Rafael Moura, Luís Oyama, Kanu, Pedro Castro e o principal: o técnico Enderson Moreira. O profissional foi exaltado ao fina da temporada como o grande responsável na conquista ao acesso da Série A.

No ano de 2022, o Botafogo planeja uma reformulação em seu elenco, onde atletas que participaram da vitória da Série B podem não aparecer no plantel deste ano.

