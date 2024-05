Jogo do Corinthians hoje no SBT? Transmissão do Corinthians e Racing na Sul-Americana (28/5)

Jogo do Corinthians hoje no SBT? Transmissão do Corinthians e Racing na Sul-Americana (28/5)

Hoje, 27 de maio, tem a sexta e última rodada da fase de grupos da Sul-Americana com o jogo do Corinthians x Racing, a partir das 19h (Horário de Brasília). O palco do aguardado confronto é a Neo Química Arena, com capacidade de 49,2 mil torcedores.

Onde assistir ao jogo do Corinthians hoje

O jogo do Corinthians hoje será transmitido na ESPN e Star +, a partir das 19h, pelo horário de Brasília. O horário da transmissão pode começar um pouco mais cedo, já que o pré-jogo de emissoras trazem informações de jogadores e do próprio time titular. O SBT não transmite a partida.

A ESPN também será responsável por transmitir o jogo do Corinthians ao vivo nesta terça. Porém, apenas assinantes da TV paga tem acesso ao canal. O Star +, serviço de streaming, também está disponível para assistir de maneira online.

Ficha técnica do Corinthians x Racing hoje

Data: 28/04/2024

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena

Onde assistir: ESPN e Star +

Escalação

Corinthians: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Romero, Yuri Alberto e Wesley.

Racing-URU: Odriozola; Bueno, Magallanes e Monzón; De los Santos, Rodríguez, Varela e Ferreira; Urretaviscaya, Nandín e Verón.

>> Quantas Sul-Americana o Corinthians tem