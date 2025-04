Jogo do Corinthians hoje x Flamengo: qual canal vai passar e escalação atualizada

Garro é desfalque do Timão no jogo de hoje

O Timão visita o Flamengo no Maracanã neste domingo, 27, em jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo do Corinthians vai começar às 16h (de Brasília) e vai ter transmissão ao vivo.

Em qual canal assistir o jogo do Corinthians hoje?

O jogo do Corinthians hoje no Brasileirão, 19, terá transmissão da TV Globo e do Premiere. Os torcedores poderão assistir ao jogo do Corinthians ao vivo pelo Premiere, canal pay-per-view disponível em diversas operadoras de TV por assinatura. Para quem preferir acompanhar pela internet, o duelo também será transmitido pelo serviço de streaming Globoplay, na aba Premiere.

O Timão está em 9º lugar na tabela e o Flamengo em segundo.

Escalação

O Corinthians com Orlando Ribeiro como seu técnico interino e ele vai escalar Hugo Souza, Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Angileri; Raniele, Breno Bidon, André Carrillo ; Romero (José Martínez), Yuri Alberto e Memphis Depay. Garro não deve entrar em campo porque segue com o tratamento.

A provável escalação do Flamengo tem Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Pulgar, De la Cruz, Gerson, Arrascaeta, Michael (Pedro) e Bruno Henrique.

