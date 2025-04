Jogo do Corinthians hoje x Racing: qual canal vai passar e escalação

Jogo do Corinthians hoje x Racing: qual canal vai passar e escalação

O Timão recebe o Racing (URU) na Neo Química Arena nesta quinta-feira, 24, em jogo da Sul-Americana. O jogo do Corinthians vai começar às 19h (de Brasília) e vai ter transmissão ao vivo.

Em qual canal assistir o jogo do Corinthians hoje?

Na TV fechada, o canal da ESPN é o responsável por transmitir todas as emoções do jogo do Corinthians nesta nesta quinta-feira, 24. O torcedor também pode assistir de maneira online através da Disney+, serviço de streaming também para assinantes.

Se você não é assinante de nenhum deles, pode acompanhar de graça através do Facebook Watch. É só sintonizar a página e curtir pelo celular, tablet, computador e até mesmo pela smart TV.

Informações do jogo do Corinthians x Racing

Data: 24/04/2025

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Onde assistir: ESPN e Disney+

Escalação

O Corinthians segue técnico depois que demitiu Ramón Díaz, e por isso Orlando Ribeiro é o técnico interino hoje. Ele vai escalar Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique (Cacá) e Fabrizio Angileri; Raniele, André Carrillo (José Martínez) e Breno Bidon; Romero, Memphis Depay e Yuri Alberto.

A provável escalação do Racing tem Amadé; Bueno, Monzón e Pinela; Pereira, Cáceres, Ramírez, Bosca e Ferreira; Severo e Da Silva.

Quantas Sul-Americanas o Corinthians tem?

O Corinthians nunca venceu a Copa Sul-Americana, torneio secundário da Conmebol. Criado em 2002, o alvinegro coleciona 9 participações no campeonato continental, mas diferentemente da Libertadores onde possui um título – conquistado em 2012, o clube ainda não levantou a taça para celebrar.

A melhor posição do Timão na Sul-Americana da Conmebol foi em 2024, quando chegou na semifinal. Outro fato curioso é que o alvinegro nunca se classificou para a final do torneio.

