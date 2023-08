Onde assistir o jogo do Corinthians - Foto: Getty images

Jogo do Corinthians vai passar no SBT hoje ou não?

Jogo do Corinthians vai passar no SBT hoje ou não?

O Corinthians entra em campo nesta terça-feira, 22 de agosto, para enfrentar o Estudiantes na partida de ida das quartas de final da Sul-Americana na Neo Química Arena. A transmissão começa às 21h30, horário de Brasília.

Veja: É verdade que o Pedro vai para o Corinthians

SBT vai transmitir o jogo do Corinthians hoje?

O SBT transmite na TV aberta o jogo do Corinthians pela Sul-Americana nesta terça-feira. O duelo será exibido às 21h30, horário de Brasília. Também dá para assistir na ESPN e plataforma digital Star Plus.

A emissora do Silvio Santos informa que o jogo terá narração de Téo José e comentários de Mauro Beting e Emerson Sheik. A análise da arbitragem fica por conta de Nadine Basttos, enquanto o repórter Álvaro Loureiro traz todas as informações da partida diretamente da Neo Química Arena.

Além de passar na TV, dá para ver o jogo pelo YouTube e TikTok do SBT Sports.

O time de Luxemburgo deve contar com Cássio, Bruno Méndez, Gil (Lucas Veríssimo), Murillo e Fábio Santos (Matheus Bidu); Gabriel Moscardo, Maycon e Renato Augusto; Rojas, Wesley e Yuri Alberto.

Já o Estudiantes vem com Andújar; Leo Godoy, Santiago Núñez, Lollo e Eros Mancuso; Jorge Rodríguez, Ascacíbar, Zuqui, Zapiola e Rollheiser; Boselli (Mauro Méndez).

Que horas: 21h30 (Horário de Brasília)

Onde vai ser: Neo Química Arena

Onde assistir: SBT, ESPN e Star+

Como funciona as quartas de final da Sul-Americana

As quartas de final Sul-Americana é disputada com partidas de ida e volta, e depois segue para a semifinal, até a briga pelo ouro. O torneio começou com 16 chaves.

O próximo jogo do Corinthians, pela volta, será na próxima terça-feira, na Argentina. A disputa vai começar às 21h30 e também terá transmissão do SBT.

Leia também:

Luxemburgo vai ser demitido?