Jogo do Cruzeiro e Atlético-MG hoje – 11/4: como assistir e escalações

Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (11), na 9ª rodada do Campeonato Mineiro 2021, no Estádio do Mineirão. Os dois clubes chegam para o jogo vindo de duas vitórias seguidas, e enquanto o Galo lidera o Estadual com sobras, o Cabuloso aparece em terceiro lugar, após conseguir uma arrancada nas últimas partidas. A bola rola às 16h (horário de Brasília). Então, veja como assistir ao vivo o jogo do Cruzeiro e Atlético-MG.

Como assistir jogo do Cruzeiro e Atlético-MG

A Globo de Minas Gerais transmite o jogo do Cruzeiro e Atlético-MG ao vivo e com exclusividade na tv aberta para todo o estado. No entanto, ao clássico válido pela 9ª rodada do Campeonato Mineiro 2021, também terá exibição do Premiere, na tv fechada. Para quem quiser ser cliente do pay-per-view, há então quatro opções de pacotes que variam de R$59,90 a R$99,90.

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

Provável escalação do clássico

Cruzeiro : Fábio; Cáceres, Manoel, Ramon e Alan Ruschel (Matheus Pereira); Adriano, Matheus Barbosa e Marcinho (Claudinho); Bruno José, Felipe Augusto (Airton) e Rafael Sobis.

: Fábio; Cáceres, Manoel, Ramon e Alan Ruschel (Matheus Pereira); Adriano, Matheus Barbosa e Marcinho (Claudinho); Bruno José, Felipe Augusto (Airton) e Rafael Sobis. Atlético-MG: Everson; Guga (Mariano), Réver (Igor Rabello), Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Zaracho e Nacho Fernández; Hulk (Savarino), Vargas e Keno.

Onde e quando será jogo do Cruzeiro e Atlético-MG?

O Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG), recebe o jogo do Cruzeiro e Atlético-MG, hoje, 11 de abril, a partir das 16h (horário de Brasília). O confronto é válido pela 9ª rodada do Campeonato Mineiro 2021.

A Raposa chega para o duelo em boa fase no Estadual. Logo depois de começar a competição com resultados negativos, a equipe conseguiu engatar uma boa sequência e saltou na tabela. Nos últimos três jogos, venceu dois e então empatou um. O Cabuloso segue a sete pontos do Galo, mas uma vitória no clássico, pode aumentar a confiança e a boa fase da equipe na sequência da competição. Com 14 pontos, o Cruzeiro está em terceiro lugar.

O Atlético-MG segue na liderança do Campeonato Mineiro 2021 com sobras. A equipe de Cuca está com 21 pontos, mas tem cinco de vantagem para o América-MG, segundo colocado. Logo depois de perder seu primeiro jogo no Estadual na rodada seis, o clube conseguiu retomar os trilhos das vitórias e emendou dois triunfos seguidos.

Tabela da 9ª rodada do Campeonato Mineiro

Uberlândia x Athletic Club – 10h

Patrocinense x Pouso Alegre – 15h30

Cruzeiro x Atlético – 16h

URT x Boa Esporte – 16h

Coimbra x Caldense – 17h30

Tombense x América – 18h15

