Sorteio da Copa Sul-americana 2021: veja como ficaram os grupos

A Conmebol realizou nesta sexta-feira (9) em sua sede, em Luque, Paraguai, o sorteio da fase de grupos da Copa Sul-americana 2021. Pela primeira vez desde a sua criação em 2003, a competição não será totalmente eliminatória. Seis clubes brasileiros participam do torneio continental: Athletico-PR, Atlético-GO, Corinthians, Bahia, RB Bragantino e Ceará, sendo os dois primeiros cabeças de chave.

Sorteio da Copa Sul-americana: como ficaram os grupos?

Grupo A

Rosario Central (ARG)

Huachipato (CHI)

12 de Octubre (PAR)

E4 (Eliminado de San Lorenzo x Santos, na Libertadores)

Grupo B

Independiente (ARG)

Bahia

Guabirá (BOL)

Uruguai 1 (Peñarol ou Cerro Largo)

Grupo C

Jorge Wilstermann (BOL)

Arsenal (ARG)

Ceará

E3 (Eliminado de Bolívar x Junior Barranquilla)

Grupo D

Athletico

Melgar (PER)

Alcas (EQU)

Metropolitano (VEN)

Grupo E

Corinthians

Sport Huancayo (PER)

River Plate (PAR)

Uruguai 2 (Montevideo City ou Fénix)

Grupo F

Newell’s Old Boys (ARG)

Palestino (CHI)

Atlético-GO

E1 (Eliminado de Libertad x Atlético Nacional)

Grupo G

Emelec (EQU)

Tolima (COL)

Talleres (ARG)

Bragantino

Grupo H

Lanús (ARG)

La Equidad (COL)

Aragua (VEN)

E2 (Eliminado de Grêmio x Independiente del Valle)

Divisão dos potes

👀🏆 Os potes do sorteio da nova Fase de Grupos da CONMEBOL #Sudamericana estão definidos! Serão 3⃣2⃣ clubes em busca da #GrandeConquista! 🔜 O sorteio é nesta sexta, às 13h 🇧🇷. pic.twitter.com/FuHEYcnRTK — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) April 9, 2021

Como funciona o regulamento da Sul-americana ?

Pela primeira vez desde sua criação, em 2003, o torneio continental passará a ter fase de grupos. Até então, a competição ocorria apenas com etapas eliminatórias, mas a Conmebol alterou o sistema de competição. Ou seja, segundo o regulamento da Copa Sul-americana 2021, o torneio tem então três fases: preliminar, fase de grupos e mata-mata (a partir das oitavas de final).

A fase preliminar reuniu confrontos entre clubes do mesmo país, mas no sistema mata-mata. Com jogos de ida e volta, quem avançou, garantiu-se então na fase de grupos. Ao todo, 32 clubes disputaram as 16 vagas destinadas para as equipes da fase pré.

Os classificados se juntaram aos seis times brasileiros e seis argentinos, mas que segundo o regulamento da Copa Sul-americana 2021, garantem a classificação direta para a fase de grupos. Além deste montante de 28 equipes (16 + 12), os quatro eliminados da então terceira fase da Libertadores, são adicionados ao torneio.

Com as 32 equipes definidas, realiza-se então o sorteio dos oito grupos, com quatro equipe em cada. A separação dos potes é feita a partir do ranking da Conmebol, assim como na Copa Libertadores da América. Os oito melhores posicionados ficam no pote 1, e assim sucessivamente até o pote 4. No entanto, as quatro equipes vindas da Libertadores, entram para o último pote, independente de sua posição no ranking. Vale lembrar que equipes do mesmo país então não ficam na mesma chave.

Avançam às oitavas de final da competição, os primeiros colocados de cada grupo, mas que se juntam com os oito terceiros colocados da Libertadores. Em sorteio, define-se então os confrontos do mata-mata da Copa Sul-americana 2021 .

+ Saiba como funciona o regulamento da Copa Sul-americana 2021