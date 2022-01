Jogo do Cruzeiro x RB Bragantino hoje: onde assistir a Copinha – 13/01

Em confronto válido pela segunda fase da Copinha, as equipes de Cruzeiro x RB Bragantino entram em campo nesta quinta-feira, 13/01, a partir das 17h15 (horário de Brasília), no Estádio Chico Vieira. Com transmissão do jogo do Cruzeiro na Copinha hoje, saiba onde assistir ao vivo na TV e também online.

Onde assistir jogo do Cruzeiro e RB Bragantino na Copinha: O canal SporTV, disponível TV paga, vai transmitir o jogo de hoje na rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vivo nesta quinta-feira.

Horário: 17h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Chico Vieira, cidade de Itapira

TV: SporTV

LiveStream: Paulistão Play e Premiere pelo aplicativo ou site disponível por assinatura

Depois de terminar em primeiro lugar no grupo 20 da Copinha com 9 pontos, o Cruzeiro entra em campo nesta quinta-feira pela segunda fase da competição como o grande favorito. O elenco mineiro desbancou Retrô, Itapirense e Palmas na fase de grupos, enquanto aguarda para chegar até a grande decisão em busca de mais um título.

Do outro lado, o RB Bragantino tropeçou e acabou ficando em segundo lugar pelo grupo 19 da competição este ano com 6 pontos. Isso porque venceu o Fluminense-PI, o Jaguariuna mas perdeu para o ABC de Natal. Agora, o elenco paulista espera retomar o bom desempenho para seguir em busca do seu sonho de troféu.

Quando será a final da Copinha?

A final da Copa São Paulo de Futebol Júnior será realizada em 25 de janeiro, no dia do aniversário da cidade de São Paulo. No entanto, este ano ela não será realizada no Estádio do Pacaembu. Isso porque o espaço está em obras e a data prevista para a reinauguração é para outubro de 2023, com a construção de espaços para lazer, diversão e também jogos.

Com isso, a Federação Paulista de Futebol ainda precisa definir qual será o novo local a receber a grande decisão do torneio de futebol. No regulamento divulgado, a entidade informou que os principais motivos da não realização do confronto no final de janeiro.

Escalações de Cruzeiro x RB Bragantino:

Cruzeiro: Denivys; Riquelmy, Alysson, Weverton, Edgar; Bolivia, Vitinho, Henrique, Paulinho; Queiroz, Daniel

RB Bragantino: Jorge Ramos; Juliano, Taillan, Jeffão, Bandaró; Nathan Camargo, Davi Kuhn, Bruninho, Chumbinho; Gustavinho, Whallyson Ribeiro

