Em confronto válido pela terceira fase, quem vencer está classificado para as oitavas

Jogo do Flamengo x Oeste na Copinha: onde assistir e horário hoje – 15/01

Jogo do Flamengo x Oeste na Copinha: onde assistir e horário hoje – 15/01

Pela terceira fase da Copinha, o Flamengo joga contra o Oeste neste sábado, 15/01, com a bola rolando às 19h30 (horário de Brasília), na Arena Barueri prometendo bom confronto. O jogo do Flamengo na Copinha hoje contará com a transmissão ao vivo na TV e, dessa maneira, confira onde assistir.

Quando é Flamengo x Oeste?

A partida começa às 19h30 deste sábado (horário de Brasília), 15 de janeiro de 2022, na Arena Barueri, cidade de Barueri, em São Paulo.

Onde assistir ao jogo do Flamengo ao vivo na Copinha?

O SporTV e a Rede Vida vão exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV a partir das 19h30, disponível em todos os serviços de televisão por assinatura e na TV aberta respectivamente.

Os assinantes da TV paga podem assistir a partida no canal, enquanto os não assinantes podem acompanhar através do Eleven Sports e Paulistão Play, disponível de graça no site oficial.

Horário: 19h30 (horário de Brasília)

TV: SporTV e Rede Vida

LiveStream: Paulistão Play e Premiere pelo aplicativo ou site disponível por assinatura

Notícias e escalações de Flamengo e Oeste:

Ao terminar em primeiro lugar no grupo 29 com duas vitórias e um empate, o Flamengo seguiu para a segunda fase da Copinha para enfrentar o Náutico. Por 1 a 0, carimbou o seu passaporte e avançou até a terceira rodada, onde promete dar o melhor de si em campo para se garantir o mais longe possível.

Enquanto isso o Oeste faz uma belíssima campanha depois que empatou com o Flamengo na última rodada do grupo na primeira fase, garantindo-lhe a vaga na segunda fase. Lá, venceu o Ibrachina nos pênaltis por 5 a 4, em disputa acirrada em campo.

Provável escalação do Flamengo: Bruno; Breno, João Victor, Otavio, Lucas André; Richard, Petterson, Victor Hugo, Pedrinho, Pedro Arthur; Mateusão

Provável escalação do Oeste: Alexandre; Matheus de Paula, Pedro Favorito, Bruno, Cristian; Diogo Costa, Werik, Gabriel da Motta, Kaua; Alan Ferreira, Luan Vito

Leia também:

Jogos de hoje na TV: saia onde assistir futebol neste sábado – 15/01