Jogo do Flamengo x Portuguesa hoje: onde assistir Carioca ao vivo – 26/01

A Record TV vai transmitir o jogo do Flamengo x Portuguesa hoje, quarta-feira em 26/01, pela primeira rodada do Campeonato Carioca a partir das 21h35 (horário de Brasília). A partida tem início depois do capítulo inédito da novela A Bíblia para todo o estado do Rio de Janeiro. Outras informações do jogo do Flamengo hoje o leitor encontra logo abaixo.

Onde assistir jogo do Flamengo hoje no Cariocão

O jogo do Flamengo x Portuguesa hoje vai passar no canal Record, na TV aberta, além do pay-per-view TV Cariocão Play, a partir das 9 e 35 da noite.

A Record transmite o duelo com Mylena Ciribelli e Lucas Pereira, os comentários de Athirson nas transmissões da TV aberta para os estados de Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Distrito Federal.

Para assistir online, outras opções também aparecem. Os canais Casimiro, Ronaldo TV e Flow Sport Club, na Twitch e Youtube, vão transmitir de graça na internet. Basta acessar o site da plataforma (www.twitch.com), procurar pelos canais e acompanhar de perto os lances da partida.

Horário: 21h35 (horário de Brasília)

TV: Record TV

LiveStream: TV Cariocão Play e Twitch

Escalações de Flamengo x Portuguesa

Atual campeão carioca, o Flamengo entra em campo no jogo de hoje buscando estrear em grande estilo na temporada de 2022. Sob o comando de Paulo Sousa, técnico português que substitui Renato Gaúcho após um ano ruim sem títulos, o Rubro-Negro espera mostrar que é o grande favorito no torneio.

Enquanto isso, a Portuguesa terminou em terceiro lugar na classificação geral do Campeonato Carioca do ano passado. Disputando a fase final da Taça Guanabara, o elenco parou nas semis ao ser derrotado pelo Fluminense nos dois confrontos, tanto fora quanto dentro de casa.

Escalação do Flamengo no jogo de hoje: Matheus Cunha; Wesley, Gabriel Noga, Cleiton e Marcos Paulo; Igor Jesus, Yuri de Oliveira e Matheus França; Thiaguinho, Lázaro, André

Escalação da Portuguesa no jogo de hoje: Fernando Caixeta; Leandro Amaro, Marcão, Leonan, Joazi; Sidney, Rafael, Patrick Valverde, Watson; Willian, Bruno Santos

Programação Record – 26/01/22

06:30 Balanço Geral Manhã

07:00 Programação Local

08:30 Fala Brasil

10:00 Hoje Em Dia

11:45 Jornal da Record 24hs

11:50 Programação Local

15:15 Prova De Amor

16:45 Cidade Alerta

17:10 Jornal da Record 24hrs

17:15 Cidade Alerta

17:30 Jornal da Record 24hrs

17:35 Cidade Alerta RJ

19:45 Jornal da Record

20:45 A Biblía

21:10 Futebol na Record

23:20 Quilos Mortais

00:30 Jornal da Record 24hrs

00:45 Fala Que eu Te Escuto

