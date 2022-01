Novo fenômeno, Casimiro transmitirá jogos do Carioca 2022

O Campeonato Carioca de 2022 e através do canal na Twitch, plataforma de de vídeo ao vivo, o streamer Casimiro obteve os direitos de transmissão da competição, incluindo partidas do Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco.

Entenda como será a transmissão do Campeonato Carioca 2022 e como assistir online no canal do Casimiro.

Casimiro vai transmitir 16 jogos do Campeonato Carioca 2022

Além da televisão aberta e os serviços de streaming, o torcedor terá mais uma opção para acompanhar os confrontos do Campeonato Carioca em 2022: os jogos serão transmitidos pelo canal do Casimiro na Twitch.Para ter ideia do fenômeno, o jornalista tem 1 milhão de seguidores.

Serão 16 jogos ao vivo e de graça no serviço de transmissão em tempo real, sendo os mesmos que vão passar na TV Record, a dona dos direitos pela TV.

De acordo com o portal UOL, a negociação entre o jornalista e os direitos da competição foi intermediada pela Sportsview, Consultoria e Agência de Futebol.

A primeira transmissão online será feita no confronto entre Flamengo e Portuguesa do Rio de Janeiro na próxima quarta-feira, 26 de janeiro, às 21h, no horário de Brasília, pela primeira rodada do Campeonato Carioca.

Para assistir ao vivo no canal de Casimiro, basta acessar o canal do streamer através da Twitch (www.twitch.tv/casimito), clicar no link ao vivo sobre o jogo e assistir tanto pelo computador ou celular de graça.

Além disso, não é necessário ter uma conta no website para assistir ao vivo aos jogos. Basta se conectar com o canal, apertar o play e acompanhar.

Quem é o Casimiro do Twitch?

O nome Casimiro tomou conta da internet nos últimos meses. Trata-se de Casimiro Miguel, de 28 anos, o maior streamer do Brasil. O carioca , também conhecido como Cazé, é apresentador, jornalista, youtuber e streamer.

Com seu jeito único e irreverente de abordar todos os assuntos possíveis, desde futebol até momentos de sua rotina, Casemiro acumula mais de 1 milhão de inscritos no Twitch, plataforma onde realiza as transmissões ao vivo na internet. Pelo Youtube, os seus três canais somam mais de 2 milhões de usuários, além das redes sociais como o Twitter, onde tem 1,4 milhão de seguidores.

Casimiro começou a sua jornada apresentando o programa do antigo Esporte Interativo, hoje TNT Sports, chamado de EI Games, sobre esportes eletrônicos. Também participava do canal De Sola, no Youtube, com vídeos e comentários de esportes. Mas foi no início de 2021, durante a pandemia, que deslanchou na internet.

Em janeiro de 2022, ele bateu o recorde de live mais assistida tendo 133 mil espectadores simultâneos. Ele também ganhou o prêmio de Personalidade do Ano no eSports Brasil.

É possível acompanhar ao vivo as lives de Casimiro através de seu canal no Twitch (www.twitch.tv/casimito), assim como os cortes de momentos no Youtube por três canais: o Cortes do Casimito, o Gols da Rodada e o canal do Casimiro.

Onde assistir ao Campeonato Carioca?

Além da Twitch, será possível assistir o Campeonato Carioca na Record TV, pela televisão aberta desde a primeira fase até a grande final, além dos serviços de pay-per-view do Cariocão Play e nos canais Flow Sport Club e Ronaldo TV, plataformas online e gratuitas.

A emissora da TV aberta será a grande responsável por transmitir todos os confrontos do Campeonato Carioca no ano que vem para todo o estado do Rio de Janeiro. A emissora garantiu os direitos de transmissão até 2025, podendo exibir 16 partidas entre a primeira fase, semifinais, finais e as duas da Taça Rio.

No entanto, nem todos os jogos serão transmitidos ao vivo pela televisão. A emissora deve seguir o calendário da programação carioca com apenas um jogo por rodada, isto é, escolhendo o confronto entre os quatro times principais do Rio, Botafogo, Vasco, Flamengo e Fluminense.

Até o momento, a equipe do Campeonato Carioca na Record contará com Lucas Pereira como narrador, Guttemberg Fonseca e Athirson nos comentários, além dos repórteres Aline Pacheco, Bruna Dealtry, Marcos Carvalho e Fábio Peixoto.

O Cariocão Play, serviço de streaming, está disponível pelo site (www.cariocaoplay.com.br) para assinatura. Por outro lado, os canais Flow Sport Club e Ronaldo TV, do ex-jogador Ronaldo Fênomeno (www.twitch.tv/ronaldotv), também vão exibir de graça através do Youtube e Twitch respectivamente assim como Casimiro.

Quando vai começar o Campeonato Carioca 2022?

O Campeonato Carioca vai começar na terça-feira, 24 de janeiro de 2022, entre o confronto do Boavista e Botafogo na primeira rodada a partir das 21h (horário de Brasília), no Engenhão.

A FERJ, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, definiu a tabela completa da primeira fase e o regulamento do torneio, que conta com com a Taça Guanabara, a semifinal e a Taça Rio.

Na primeira rodada, os duelos acontecem na terça, quarta e quinta-feira no período da noite, com transmissão desde a televisão até os canais ao vivo. Ao todo, doze equipes estão classificadas para disputar o Campeonato Carioca em 2022: Audax Rio, Bangu, Boavista, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Madureira, Nova Iguaçu, Portuguesa, Resende, Vasco da Gama e Volta Redonda.

Por onze rodadas, os clubes vão brigar por uma classificação até a semifinal da Taça Guanabara ou até mesmo a Taça Rio, já que a competição é dividida em duas fases. Dessa maneira, resta saber em qual etapa os times serão os favoritos.

Confira os jogos da primeira rodada da Taça Guanabara, a fase do Campeonato Carioca.

Terça-feira (25/01):

Boa Vista x Botafogo – 21h

Quarta-feira (26/01):

Audax x Nova Iguaçu – 15h30

Volta Redonda x Vasco – 18h

Flamengo x Portuguesa – 21h35

Quinta-feira (26/01):

Madureira x Resenda – 15h30

Fluminense x Bangu – 21h

Leia também:

Entenda o regulamento do Campeonato Carioca em 2022