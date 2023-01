Em que canal vai passar o jogo do Fluminense x Boavista no Carioca 2023

Em que canal vai passar o jogo do Fluminense x Boavista no Carioca 2023

Se vencer nesta quinta-feira, o Fluminense assume a liderança do Campeonato Carioca. O elenco enfrenta o Boavista pela quarta rodada da Taça Guanabara às 21h10 (horário de Brasília), onde o jogo do Fluminense hoje vai ser no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, com transmissão gratuita na TV aberta.

O Tricolor carioca venceu o Madureira no fim de semana, enquanto o Boavista, lanterna da tabela, perdeu para o Resende. O grupo soma apenas um ponto.

As equipes de Fluminense e Boavista se enfrentaram 17 vezes, com nove vitórias para o Tricolor, quatro empates e apenas quatro vitórias para o elenco do Boavista, segundo dados do portal UOL.

Além disso, o tricolor tem a vantagem como mandante, contabilizando cinco vitórias, três empates e três triunfos ao time de Saquarema, conforme indicou o UOL.

O último jogo do Fluminense x Boavista foi em 12 de março de 2022, na temporada passada no Campeoanto Carioca.

Onde vai passar o jogo do Fluminense hoje

Band e BandSports são os canais de onde assistir o jogo do Fluminense hoje às 21h10.

Na TV aberta, a Bandeirantes é a grande responsável por transmitir com exclusividade a partida entre Fluminense e Boavista nesta quinta-feira ao vivo. Basta sintonizar e torcer em qualquer lugar do Brasil.

Outra opção é acompanhar no BandSports, canal disponível apenas em operadoras de TV por assinatura como a Claro, Vivo, Oi e a Sky. Aqui, a transmissão também vai ser em todo o país.

Para assistir online pelo celular ou no computador, é só acessar o site da BAND (www.band.uol.com.br) e assistir de graça as imagens da programação ao vivo

Provável escalação do jogo do Fluminense hoje: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel, Calegari; Martinelli, Yago Felipe, Giovanni; Ganso, Arias e Cano.

Provável escalação do jogo do Boavista hoje: Ary; Jairo, Kevem, Elivelton, Peu; Lucas Lucena, Israel, Matheus Alessandro; Wandinho, Léo Melo e Marquinhos.

Quantos campeonato carioca tem o Flu?

O Fluminense tem 32 títulos do Campeonato Carioca na história do futebol. O elenco é o atual campeão, já que venceu o Flamengo na final em 2022.

O tricolor levantou a taça nos anos de 1906, 1907, 1908, 1909, 1911, 1917, 1918, 1919, 1924, 1936, 1937, 1938, 1940, 1941, 1946, 1951, 1959, 1964, 1969, 1971, 1973, 1975, 1976, 1980, 1983, 1984, 1985, 1995, 2002, 2005, 2012 e 2022 pela última vez.

A primeira vez que conquistou o título estadual foi em 1906. Com sistema completamente diferente de disputa, o elenco terminou em primeiro lugar com 18 pontos e se tornou o campeão.

