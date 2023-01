Quem ganhou a Copinha 2023: Palmeiras é bicampeão; veja placar

Palmeiras e América Mineiro disputaram a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta quarta-feira, 25 de janeiro, no dia do aniversário da cidade de São Paulo

O Palmeiras é campeão da Copinha 2023! O Estádio do Canindé foi o palco da vitória do Verdão por 2 a 1 em cima do América Mineiro nesta quarta-feira, 25 de janeiro, em disputa na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Este é o segundo título do elenco paulista no torneio de base. Veja como foi a partida e os principais destaques.

Palmeiras é campeão da Copinha 2023

No ano passado, o Palmeiras contou com a participação de Endrick, craque de apenas 16 anos, responsável por levar o clube até a final e assim conquistar o primeiro título na Copinha. Este ano, o Verdão não teve a presença do garoto, mas conseguiu se manter no alto nível dentro de campo.

Passou por Sampaio Corrêa, Juazeirense, Mirassol, Floresta e Goiás, com apenas três gols sofridos. É a melhor campanha da temporada na Copinha. Para jogar a decisão, o técnico Paulo Victor Gomes manteve a formação dos jogos passados.

O alviverde fez bonito ao vencer por 2 a 1 o América nesta quarta-feira, no dia do aniversário de São Paulo, no Estádio do Canindé, a casa da Portuguesa. Um dia que ficará marcado como a conquista do bicampeonato do clube alviverde.

Primeiro tempo da final da Copinha 2023

O primeiro tempo começou bem equilibrado. O América teve a primeira boa chance com apenas um minuto de jogo, direto dos pés de Theo.

O Palmeiras mostrou boas oportunidades a partir dos nove minutos jogo quando Vitinho acertou a bola pertinho do gol do Coelho. O América até respondeu com boas chances aos 13 minutos, mas nada eficiente para abrir o placar.

Mas como diz o famoso ditado no futebol: quem não faz, toma. Aos 17 minutos, jogada de Vitinho deixou Ruan Ribeiro na cara do gol para acertar em cheio as redes do América.

Assista ao gol do Palmeiras.

O gol de Ruan Ribeiro, abrindo o placar para o Palmeiras na final da Copinha.pic.twitter.com/TlaVBhDML7 — Diário Palmeiras (@diario1914) January 25, 2023



O jogo seguiu quente no primeiro tempo. Mesmo atrás do placar o América continuou buscando as chances dentro de campo para deixar tudo igual. O goleiro Aranha foi bastante eficaz em suas defesas.

Até que, aos 39 minutos, o árbitro assinalou a penalidade em favor do Coelho. Léo levou as mãos no rosto de Adyson, e a infração foi marcada. Na primeira tentativa, Renato Marques cobrou sem o juiz apitar, mas Aranha defendeu. Na segunda cobrança e desta vez valendo, Renato acertou o gol e deixou tudo igual.

Confira o gol do empate.

GOL DO RENATO MARQUES! América Mineiro tie the game from the penalty spot! 1-1!pic.twitter.com/4rND1Cx6RK — ⋆𝗡𝗲𝘆𝗺𝗼𝗹𝗲𝗾𝘂𝗲 🇧🇷 (@Neymoleque) January 25, 2023



Quatro minutos de acréscimos mas nada mudou no placar. Ruan Ribeiro, autor do gol do Verdão, teve chance de ampliar aos 46, mas a bola passou por cima do gol.

Segundo tempo da final da Copinha 2023

A segunda etapa também começou quente. O América não tratou de tirar o pé e teve seis boas oportunidades logo no comecinho do segundo tempo.

Aos 5 minutos, o Coelho até acertou as redes, mas o gol foi cancelado por impedimento após Luan estar à frente do goleiro Aranha. Só deu América nos primeiros minutos, com o goleiro palmeirense Aranha tratando de defender os chutes em boas defesas, além da bola parada se tornando outra preocupação da defesa alviverde.

O Palmeiras, que busca o bicampeonato, conseguiu controlar a pressão. O time paulista só cresceu a partir da metade da etapa, aos 18 minutos, com tentativas de Kelvin, Ruan Ribeiro e Vitinho.

A partir daí, o jogo ficou mais equilibrado e disputado entre os dois lados. Vitinho teve boa oportunidade aos 34 minutos para o Palmeiras após cruzamento de Gilberto. A bola, porém, foi por cima do gol.

Nos minutos decisivos, os dois times continuaram buscando o jogo, mas sem sucesso. Com os cinco minutos de acréscimos, era tudo ou nada para os elencos decidirem o título. O Palmeiras, no entanto, foi para cima e, aos 47 minutos, Patrick aproveitou a sobra após escanteio e encheu as redes para virar o placar.

O América fez duas alterações, mas não teve sequer tempo de buscar o empate ou a virada. Por 2 a 1, o Palmeiras consagrou-se bicampeão da Copinha.

Confira o gol do título.

NOS ACRÉSCIMOS O GOL DO TÍTULO‼️

Patrick é o nome dele!!! 🟢⚪️pic.twitter.com/Y8ThSJVDhY — 𝗔𝗖𝗘𝗥𝗩𝗢🌟𝟭𝟵𝟭𝟰 (@1914archives) January 25, 2023

Qual é a premiação?

O campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior ganha o troféu dourado entregue pela FPF, a Federação Paulista de Futebol para simbolizar o título.

Na cerimônia de premiação, os jogadores e a comissão técnica do time vencedor também são presenteados com uma medalhas representativas de ouro, enquanto o segundo lugar fica com a prata.

Não tem premiação em dinheiro na Copinha, diferente das outras competições da entidade. A Federação Paulista de Futebol garante que os investimentos para realizar o torneio de base como as sedes, arbitragem, organizações e estádios são altos e por isso não entrega valores em dinheiro ao campeão.

O principal intuito da Copinha é revelar novos talentos no futebol brasileiro.

Maiores campeões da Copinha

Com o título nesta quarta-feira, o Palmeiras entra para a categoria de bicampeão da Copinha, com dois troféus conquistados. No ano passado, 2022, o alviverde também levantou a taça.

O Corinthians é o maior campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. São 10 títulos conquistados ao longo da história do torneio. Internacional e Fluminense estão empatados com cinco cada.

Confira a lista de maiores campeões da Copinha.

Corinthians - 10 títulos (1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015 e 2017)

Internacional - 5 títulos (1974, 1978, 1980, 1998 e 2020)

Fluminense - 5 títulos (1971, 1973, 1977, 1986 e 1989)

São Paulo - 4 títulos (1993, 2000, 2010 e 2019)

Flamengo - 4 títulos (1990, 2011, 2016 e 2018)

Santos - 3 títulos (1984, 2013 e 2014)

Atlético MG - 3 títulos (1975, 1976 e 1983)

Portuguesa - 2 títulos (1991 e 2002)

Ponte Preta - 2 títulos (1981 e 1982)

Nacional SP - 2 títulos (1972 e 1988)

Palmeiras - 2 títulos (2022 e 2023)

Cruzeiro - 1 título (2007)

Marília - 1 título (1979)

Juventus - 1 título (1985)

Vasco - 1 título (1992)

Guarani - 1 título (1994)

América-MG - 1 título (1996)

Lousano Paulista - 1 título (1997)

Roma Barueri - 1 título (2001)

Santo André - 1 título (2003)

América de Rio Preto - 1 título (2006)

Figueirense - 1 título (2008)

+ Regulamento da Copinha 2023: conheça as regras da Copa São Paulo de Futebol Júnior