Jogo do Galo hoje: assistir ao vivo Atlético-MG x América-MG na final

Neste sábado, 8 de março, Atlético-MG e América-MG entram em campo e um deles vai na frente: é a ida da final do Mineiro 2025. O jogo do Galo será disputado no Mineirão, a partir das 16h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo na TV e internet.

Onde vai passar o jogo do Galo e Tombense?

Pelo Mineiro, o jogo do Atlético-MG e América-MG ocorre hoje, 8 de março de 2025, com transmissão ao vivo pela TV Globo Minas, Sportv3 e Premiere. Para assistir online, o torcedor também pode acessar o serviço de streaming Globoplay.

É necessário ser assinante do Premiere ou adquirir o pacote específico que inclui o canal. Após o login no Globoplay, vá à seção “Agora na TV” e selecione o canal Premiere para acompanhar a partida.

Embora não transmita os jogos ao vivo, a GaloTV, canal oficial do Atlético Mineiro no YouTube, oferece conteúdos exclusivos, como pré-jogo, bastidores e entrevistas com jogadores e comissão técnica. É uma alternativa para os torcedores que desejam se aprofundar nos preparativos e análises antes e depois da partida.

Escalação jogo do Galo

O América-MG vem com Matheus Mendes; Júlio César, Lucão, Ricardo Silva e Marlon; Fabinho, Cauan Barros, Felipe Amaral e Figueiredo; Jonathas e Fernando Elizari.

Já o Galo tem Éverson; Natanael, Lyanco, Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino; Alisson Santana, Gustavo Scarpa e Cuello; Rony

Quem são os maiores campeões do Campeonato Mineiro?

O Atlético Mineiro é o maior campeão do Campeonato Mineiro. Atual campeão, o Galo tem 49 títulos conquistados em toda a história do estadual, deixando todos os adversários para trás.

Com 38 troféus, o Cruzeiro segue como o segundo maior vencedor, enquanto o América ocupa a terceira posição com apenas 16 títulos.

Deixando muito claro o domínio de Atlético e Cruzeiro no futebol mineiro, somente sete times venceram o Campeonato Mineiro.

Atlético MG – 49 títulos

Cruzeiro – 38 títulos

América MG – 16 títulos

Villa Nova – 5 títulos

Siderúrgica – 2 títulos

Ipatinga – 1 título

Caldense – 1 título

