Jogo do Goiás hoje ao vivo: onde assistir a semifinal do Goiano 2023

O Anápolis recebe o Goiás neste sábado, 11 de março, pelo confronto de ida na semifinal do Campeonato Goiano no Estádio Jonas Duarte, em Goiás. Com início às 18h (Horário de Brasília), o jogo do Goiás hoje garante a vantagem para o vencedor do embate. Confira todos os detalhes e onde assistir ao vivo.

O jogo de volta na semifinal está marcado para o próximo domingo, 19 de março, às quatro da tarde, horário de Brasília, no Estádio Serrinha.

Transmissão jogo do Goiás hoje ao vivo

O jogo do Goiás hoje terá transmissão ao vivo no pay-per-view Nosso Futebol e no serviço de streaming para assinantes DAZN em todo o Brasil neste sábado.

O torcedor pode assistir o duelo do Campeonato Goiano na televisão paga através do PPV Nosso Futebol, disponível por valor extra nas operadoras da Sky, Claro ou DirecTV GO com exclusividade. Só quem paga pelo valor extra na mensalidade tem o direito de assistir o conteúdo de futebol.

Outra opção para quem vê tudo pelo celular é a plataforma DAZN, serviço de streaming disponível por R$ 34,90 ao mês com muito esporte e futebol principalmente. É só sintonizar no aplicativo do celular, tablet ou smartv.

Como funciona o Campeonato Goiano?

O Campeonato Goiano é constituído de quatro fases: a primeira fase, quartas de final, semifinal e a final. Dez times jogam a primeira etapa da competição, formada por onze rodadas em turno único.

Ao fim das onze rodadas, os oito melhores na classificação avançam para as quartas de final. Na parte de baixo, os dois últimos são rebaixados para a segunda divisão.

No formato ida e volta, as quartas de final reúnem os oito melhores da classificação. Os vencedores avançam para a semifinal, disputada no mesmo formato. Daí, os ganhadores vão para a final, também em dois jogos, onde brigam pelo troféu da temporada.

